طارق يحيى: الطلائع يخسر بهدايا لاعبيه للمنافس

أبدى طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش إحباطه الشديد من خسارة فريقه أمام المصري بهدف مساء الأربعاء في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وصرح يحيى عبر إذاعة الشباب والرياضة "المصري لم يخلق أي فرصة في الشوط الأول، بخلاف أننا عانينا من سوء توفيق وإصابتين في أول 30 دقيقة وكذلك إصابة تالا نداي في العضلة الضامة".

وأضاف "نعاني من إصابات غريبة، كما لعبنا 4 مباريات متتالية خارج ملعبنا أمام الزمالك بالسويس ثم الجونة ثم المصري بالسويس ونستعد للسفر إلى أسوان".

وتابع "لعبت 7 مباريات مع الطلائع، فقط الإنتاج الحربي على ملعبنا، ولا أعرف ما سبب خوض مباراتنا ضد الزمالك في السويس؟".

وأشار طارق يحيى "فريقي كان سيئا في الشوط الأول لمباراة الجونة، وقلت للاعبين هل يجب أن يدخل مرمانا هدفا لنتحرك، سنحاول، والأمور ليست سيئة رغم أن هذه ليست مكانتنا".

وكرر مدرب الطلائع "سوء توفيق وإصابات غريبة وعجز في بعض المراكز، سنحاول تعويض كل هذه الأمور، وما يشعرني بالاطمئنان هو تحسن الأداء من مباراة لأخرى".

وأتم تصريحاته "الأهداف التي تدخل مرمانا أخطاء مباشرة من لاعبينا، وليست من جمل فنية للمنافس".

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