في الدرجة الثانية – "كيتا" خلفا للكأس في الأولمبي

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 22:44

كتب : هاني العوضي

الاوليمبى احمد الكأس

قرر مجلس إدارة النادي الأولمبي برئاسة طارق السيد قبول اعتذار الجهاز الفني بقيادة أحمد الكأس.

مجلس الإدارة أجرى اجتماعا عقب الخسارة من الحمام في الجولة العاشرة من مجموعة بحري ووافق على استقالة أحمد الكأس وشكره على المرحلة السابقة.

وقرر المجلس إسناد مهمة المدير الفني إلى محمد كامل كيتا خلفا لأحمد الكأس، ويضم الجهاز الفني والإداري كلا من:

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مدير كرة: أيمن شعبان

مدرب: سامح يحيى - مصطفي فؤاد - أحمد سعيد بوجي

مدرب حراس مرمى: محمد عبد العال

مدير إدارى: أحمد عبد الحميد

طبيب: محمد عبد الشهيد

مخطط أحمال: وليد سليمان

وحقق الكأس ثلاثة انتصارات وتعادلين ولكن الهزيمة أمام الحمام كانت سببا رئيسيا لرغبته في الرحيل.

وتوقف رصيد الأولمبي عند 11 نقطة في المركز العاشر من مجموعة بحري.

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