عبد الله السعيد: الدوري في البداية ونواصل بكل قوة.. وافتخر بهذا الكم من الأهداف

أبدى عبد الله السعيد قائد بيراميدز فخره بالوصول للهدف رقم 99 في الدوري المصري بعد هدفه في شباك وادي دجلة واستعادة نغمة الانتصارات.

هدف السعيد قاد بيراميدز لإنهاء سلسلة النتائج السلبية محليا، وقربّه من نادي المائة أكثر من ذي قبل.

قال عبد الله السعيد عقب نهاية اللقاء: "سعيد للغاية باستعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى بعد سلسلة نتائج لم تكن جيدة، فريق وادي دجلة قوي ومنظم للغاية ويلعب بطريقة مميزة".

وتابع "المدير الفني منح اللاعبين ثقة وطالبهم بالهدوء داخل الملعب لأنهم مجموعة مميزة من اللاعبين والفريق قادر على العودة مرة أخرى وتحقيق الانتصارات".

أضاف "ما يزال الدوري في البداية وفقدان النقاط لا يعني النهاية، والفريق عاد وحقق 3 نقاط غالية أمام دجلة وسيواصل مشواره بكل قوة".

وأتم عن الوصول للهدف رقم 99 في الدوري "افتخر بتسجيل هذا الكم من الأهداف وأتمنى مواصلة التسجيل ومساعدة الفريق على تحقيق مزيد من الانتصارات والأهم أن الفريق فاز في النهاية".

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