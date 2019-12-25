مدرب بيراميدز: الفوز على دجلة مهم لتهدئة الأعصاب.. والسعيد مهم لأي فريق

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 22:13

كتب : FilGoal

محمد حمدي - رفيق كابو - بيراميدز - وادي دجلة

شدد محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز على أهمية الفوز على وادي دجلة 1-0 مساء الأربعاء في الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

وصرح فتح الله عبر إذاعة الشباب والرياضة "كانت مباراة صعبة لأن دجلة فلسفته صعبة حتى رغم الفوز عليهم، لأنه من الفرق القليلة في مصر لهم مدرسة خاصة".

وأضاف "المباراة صعبة على الفريقين، لكن مستوانا كان جيدا وخلقنا فرصا عديدة، والفوز يمنحنا ثقة قبل مباراة المصري في الكونفدرالية ثم الحرس والمصري مجددا في الدوري، لذا الفوز مهم لتهدئة الأعصاب".

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وأشار "لاعبو بيراميدز رجال، ولا يبخل أحد بجهده ليخرج الفريق من سلسلة النتائج السلبية مؤخرا".

وأكد محمود فتح الله "أحمد علي اسم كبير، وحاله مثل كل اللاعبين، لكن لا يمكن إشراكه مرة واحدة بل ستتدرج مشاركته، فهو يتدرب بشكل جيد وملتزم، وسيكون له دور مثل باقي اللاعبين في المباريات القادمة".

وأوضح "الأوغندي عبده لومالا، مصاب بقطع في الغضروف، وسيجري عملية جراحية غدا الخميس، بينما شعر محمد حمدي بثقل في العضلة الخلفية، وطلب استبداله تفاديا لتفاقم الإصابة".

وأتم تصريحاته "عبد الله السعيد من أهم لاعبي الجيل الحالي، ليس مهما لبيراميدز أو المنتخب فقط، بل وجوده إضافة لأي فريق، ويستحق ما وصل إليه، وشعرت بأهميته أكثر عند عملي بالجهاز الفني لبيراميدز".

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