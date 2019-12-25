زيزو: فوز جاء في الوقت المناسب.. وأتمنى الاستمرار في طريق الانتصارات

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 22:10

كتب : عاطف شادي

عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" - بيراميدز - وادي دجلة

تمنى عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لفربق نادي بيراميدز أن يساعد الفوز لاعبي فريقه على مواصلة الانتصارات في محليا وإفريقياّ بغض النظر عن الأداء.

وقال "زيزو" عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف من تسجيل عبد الله السعيد أن المباراة كانت صعبة للغاية والأهم بالنسبة له كان الفوز.

وأضاف " البدلاء في بيراميدز على نفس المستوى الفني وبإمكانهم تعويض غياب زملائهم، ومحمد فاروق لاعب مهم للغاية هو وباقي لاعبي الفريق".

أخبار متعلقة

بعد 4 مباريات بلا انتصار.. السعيد يقود بيراميدز لتخطي دجلة تشكيل بيراميدز - عودة علي جبر ودونجا.. زيزو يُجري تغييرين أمام دجلة زيزو: روح لاعبي بيراميدز اختلفت أمام المصري.. والسعيد مستمر معنا منتخب الإمارات يعلن اسم مدربه الجديد "مرشح سابق لـ بيراميدز"

وواصل "الأهم أن النتيجة تحققت والفوز جاء في الوقت المناسب ليعود لمشوار الانتصارات مرة أخرى".

وأشار إلى أن الفريق يعاني من غيابات كثيرة أثرت على الأداء بجانب طريقة لعب وادي دجلة القوية للغاية والتكتيك الرائع.

وتابع "لاعبو بيراميدز استشعروا المسؤولية بعد النتائج الأخيرة الغير جيدة وعملوا بجهد طوال الفترة الماضية لاستعادة الانتصارات".

وأكمل عن مستقبله "دائما أنا تحت أمر النادي وأعمل بكل جهد في هذه الفترة، وأتمنى أن يستمر بيراميدز في طريق الانتصارات".

وأتم عن وصول عبد الله السعيد للهدف رقم 99 في مسيرته "سعيد لمستواه الرائع فهو لاعب مهم للغاية وأحد أفضل لاعبي الكرة المصرية، وفخور بتسجيله للهدف رقم 99 وأتمنى له مواصلة التسجيل في المباريات المقبلة ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات".

ويلتقي بيراميدز في المباراة المقبلة مع المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية.

طالع أيضا

كيف تحكم العالم بشجرة الكريسماس

الحدود يوقف زحف إنبي

محمد فضل: لم نستقر بعد على موعد ومكان السوبر المصري

تقرير: أرتيتا لا يريد أوباميانج في أرسنال

الاتحاد يوافق على بيع مهاجمه

دليلك لفهم تحركات الأهلي في ميركاتو الشتاء

في الدوري بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الدرجة الثانية – "كيتا" خلفا للكأس في الأولمبي 5 دقيقة | مصر
عبد الله السعيد: الدوري في البداية ونواصل بكل قوة.. وافتخر بهذا الكم من الأهداف 17 دقيقة | الدوري المصري
هيرمينيو ماسانتونيو.. صاروخ الهاون الذي يستحيل أن يلحقه ميسي 24 دقيقة | تقرير في الجول
عبد الحفيظ لـ في الجول: أيمن اشرف يشارك أمام بلاتينيوم رغم طرده ضد النجم 26 دقيقة | الدوري المصري
مدرب بيراميدز: الفوز على دجلة مهم لتهدئة الأعصاب.. والسعيد مهم لأي فريق 36 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: فوز جاء في الوقت المناسب.. وأتمنى الاستمرار في طريق الانتصارات 38 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك