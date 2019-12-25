زيزو: فوز جاء في الوقت المناسب.. وأتمنى الاستمرار في طريق الانتصارات

تمنى عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لفربق نادي بيراميدز أن يساعد الفوز لاعبي فريقه على مواصلة الانتصارات في محليا وإفريقياّ بغض النظر عن الأداء.

وقال "زيزو" عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف من تسجيل عبد الله السعيد أن المباراة كانت صعبة للغاية والأهم بالنسبة له كان الفوز.

وأضاف " البدلاء في بيراميدز على نفس المستوى الفني وبإمكانهم تعويض غياب زملائهم، ومحمد فاروق لاعب مهم للغاية هو وباقي لاعبي الفريق".

وواصل "الأهم أن النتيجة تحققت والفوز جاء في الوقت المناسب ليعود لمشوار الانتصارات مرة أخرى".

وأشار إلى أن الفريق يعاني من غيابات كثيرة أثرت على الأداء بجانب طريقة لعب وادي دجلة القوية للغاية والتكتيك الرائع.

وتابع "لاعبو بيراميدز استشعروا المسؤولية بعد النتائج الأخيرة الغير جيدة وعملوا بجهد طوال الفترة الماضية لاستعادة الانتصارات".

وأكمل عن مستقبله "دائما أنا تحت أمر النادي وأعمل بكل جهد في هذه الفترة، وأتمنى أن يستمر بيراميدز في طريق الانتصارات".

وأتم عن وصول عبد الله السعيد للهدف رقم 99 في مسيرته "سعيد لمستواه الرائع فهو لاعب مهم للغاية وأحد أفضل لاعبي الكرة المصرية، وفخور بتسجيله للهدف رقم 99 وأتمنى له مواصلة التسجيل في المباريات المقبلة ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات".

ويلتقي بيراميدز في المباراة المقبلة مع المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية.

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