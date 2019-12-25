بعد 4 مباريات بلا انتصار.. السعيد يقود بيراميدز لتخطي دجلة

عاد بيراميدز إلى مسار الانتصارات من جديد بعد 4 مباريات متتالية في الدوري بلا طعم الفوز.

بيراميدز تخطى وادي دجلة بهدف دون رد على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الأسبوع العاشر في الدوري الممتاز.

هدف اللقاء الوحيد سجله عبد الله السعيد في الدقيقة 75 من ركلة جزاء ليصل إلى هدفه الـ99 في المسابقة، على بعد هدف واحد فقط من نادي المائة.

ولم يعرف بيراميدز الانتصار منذ الجولة الخامسة حينما تفوق على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين.

ومنذ ذلك الحين تعادل مع أسوان والمصري، وخسر من الزمالك والجونة.

وحقق عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي تولى مهمة بيراميدز خلف سيباستيان ديسابر انتصاره الأول مع الفريق بعد التعادل في الجولة الماضية 1-1 مع المصري.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 16 نقطة مرتقيا 3 مراكز ليتواجد خامسا، أما دجلة فقبع في المركز الأخير بـ6 نقاط.

دجلة لم يحقق سوى انتصار وحيد -على المقاولون العرب في الجولة الثامنة- وتعادل في 3 مناسبات ليتساوى في عدد النقاط مع أسوان بفارق الأهداف لصالح زهرة الجنوب.

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