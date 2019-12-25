حصاد في الجول 2019 - 10 نجوم يتنافسون في معركة أفضل مهاجم

بين مهاجمي الأهلي والزمالك الذي يحصلون على متابعة واهتمام بشكل أكبر من جماهير كرة القدم المصرية، يظهر البعض من المهاجمين في الفرق الأخرى يقدمون أداء مميز ويخطفون الأضواء من لاعبي القطبين.

وفي حصاد عام 2019 مع FilGoal.com يتنافس 10 مهاجمين من مختلف فرق الدوري المصري على لقب أفضل مهاجم للعام الذي يقترب من نهايته.

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وقبل أن تمنح صوتك وتختار أفضل مهاجم في الدوري المصري لعام 2019 في حصاد FilGoal.com نقدم لك أرقام الـ10 مهاجمين خلال العام.

مصطفى محمد

المهاجم الشاب لمنتخب مصر والزمالك والذي يقدم مستوى رائع في الموسم الحالي مع الفريق الأبيض.

وتألق مصطفى محمد مع منتخب مصر الأولمبي وساهم في الفوز ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

كما قاد الأبيض للفوز بكأس مصر أمام بيراميدز.

وقدم مستوى رائع في النصف الأول من 2019 مع طلائع الجيش.

ولعب مصطفى محمد في 2019 مع الزمالك وطلائع الجيش ومنتخب مصر 39 مباراة وسجل 19 هدفا أكثر من أي مهاجم آخر.

أحمد علي

قدم أحمد علي كامل مستوى مميز مع المقاولون العرب وأنهى الدوري المصري الموسم الماضي هدافا له، قبل أن ينتقل مع بداية الموسم الحالي إلى بيراميدز ويجلس في معظم المباريات على مقاعد البدلاء.

لعب أحمد علي طوال العام 22 مباراة وسجل 11 هدفا.

أوستن أموتو

المهاجم النيجيري القوي انضم للمصري مطلع عام 2019 وقدم مستوى رائع مع الفريق البورسعيدي ساهم في احتلال الفريق للمركز الرابع في الدوري.

ولعب أموتو 23 مباراة وسجل 11 هدفا في 2019.

جون أنتوي

المهاجم الغاني الذي يمتلك خبرة الدوري المصري قدم مستوى مميز مع بيراميدز في الموسم الماضي وقاد الفريق لإنهاء الدوري في المركز الثالث والتأهل للكونفدرالية الإفريقية.

ولعب أنتوي مع بيراميدز 34 مباراة وسجل 13 هدفا في 2019.

جونيور أجايي

المهاجم النيجيري للنادي الأهلي الذي يقدم مستوى جيد مع القلعة الحمراء، وبعد عودته من الإصابة مطلع 2019 قاد الفريق لانتصارات متتالية في الدوري ما قادت الفريق للتتويج باللقب في نهاية الموسم.

ولعب أجايي 35 مباراة وسجل 8 أهداف في 2019.

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حسام حسن

مهاجم فريق سموحة يعتبر واحدا من أفضل المهاجمين في الدوري خلال السنوات الماضية.

ولعب حسام حسن 25 مباراة وسجل 12 هدفا في عام 2019.

خالد قمر

خالد قمر أيضا يقدم مستوى رائع مع الاتحاد السكندري وسجل الكثير من الأهداف.

ولعب خالد قمر 33 مباراة وسجل 17 هدفا في 2019.

رزاق سيسيه

اللاعب الإيفواري يقدم مستوى رائع مع الاتحاد السكندري أيضا وتألق في البطولة العربية خلال الموسم الماضي والحالي.

ولعب سيسيه مع الاتحاد 33 مباراة في 2019 وسجل 7 أهداف.

بينسون شيلونجو

المهاجم الناميبي للإسماعيلي كان أحد أهم أوراق الدراويش الهجومية في عام 2019.

ولعب شيلونجو 38 مباراة في 2019 مع الدراويش وسجل 10 أهداف.

محمود وادي

المهاجم الفلسطيني للنادي المصري قدم مستوى مميز مع الفريق البورسعيدي وأنهى الدوري في المركز الرابع.

ولعب 30 مباراة في 2019 مع المصري وسجل 10 أهداف.

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