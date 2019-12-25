المصري يستعيد الانتصارات أمام الطلائع.. وسموحة يوقف انطلاقة الجونة بصعوبة

بعد 3 مباريات متتالية بلا فوز في المسابقة، استعاد المصري زمام الانتصارات من جديد متفوقا على طلائع الجيش.

وفاز المصري على الفريق العسكري بهدف دون رد، في المباراة المقامة على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الأسبوع العاشر.

هدف اللقاء الوحيد سجله أحمد ياسر في الدقيقة 39 من تسديدة داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس محمد بسام.

ومع الدقيقة 88 نال إيزي إيميكا لاعب المصري بطاقة حمراء عقب إشهار بطاقة صفراء ثانية نتيجة عرقلة المنافس.

الهدف منح الفريق الساحلي 3 نقاط ليصبح رصيده 11 نقطة في المركز العاشر من 9 مباريات لعبها.

أما طلائع الجيش فتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ16.

وفي نفس الجولة أوقف سموحة انطلاقة الجونة الذي فاز في الجولتين الماضيتين، بعدما انتصر بصعوبة بهدفين مقابل هدف، على استاد الإسكندرية.

الفريق السكندري تقدم قبل نهاية الشوط الأول بعدة ثوان، عن طريق رينالد وانجا.

ومحمد الترهوني أضاف ثاني الأهداف بطريقة رائعة، ومهارة كبيرة بعد مروره من باسم علي، وتسديده بيسراه في الشباك مع الدقيقة 60.

ومع الدقيقة 71 فرط الجونة في فرصة تقليص الفارق بعدما أهدر عموري ركلة جزاء حصل عليها أحمد حمدي، وتصدى لها الهاني سليمان.

لكن 6 دقائق فقط مرت قبل أن يسجل حمدي هدف تقليص الفارق للجونة، من مهارة رائعة راوغ بها ناصر ماهر، قبل أن يسدد في المرمى.

الدقائق التالية شهدت ضغطا كبيرا من جانب لاعبي الجونة في محاولة لإدراك التعادل لكن إهدار الفرص تواصل.

الفوز رفع رصيد سموحة إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الجونة عند 10 نقاط في المركز الـ13.

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