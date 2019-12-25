الزمالك يستكمل مرانه الأول في زامبيا رغم الأمطار الرعدية

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 18:58

كتب : FilGoal

صورة من مران الزمالك في المغرب

رغم الأمطار الرعدية، استكمل فريق الزمالك مرانه الأول يوم الأربعاء بزامبيا استعدادا لملاقاة زيسكو يوم السبت.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو ضمن الجولة الثالة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فقد قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تقديم موعد تدريب اليوم في زامبيا ليكون في الخامسة و النصف بدلا من السابعة وذلك لعدم وجود أضواء كاشفة في ملعب التدريب.

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وبدأ لاعبو الزمالك عملية الاحماء بالجري حول الملعب الذي خاضوا عليه التدرب في مدينة ندولا الزامبية، وذلك تحت إشراف أمير عبد العزبز المدرب المساعد بالجهاز الفني.

وهطلت أمطار غزيرة مع حدوث رعد على الملعب الذي أدى عليه الفريق أول مران له بالملعب الفرعي لإستاد ليفى مواناواسا بزامبيا.

وقاد كارتيرون مران فك العضلات لجميع اللاعبين خلال التدريب.

كارتيرون عقد جلسة مع اللاعبين بعد انتهاء المران الأول للفريق في زامبيا، تحدث فيها عن أهمية مباراة زيسكو وضرورة تحقيق الفوز حتى يستعيد الفريق نغمة الانتصارات، مشددا عليهم بأن يبذلوا قصاري جهدهم لتقديم عرض قوي وعدم الاستهانة بالمنافس.

كما تحدث سامي الشيشيني المدرب العام للفريق، عن أهمية تكاتف جميع اللاعبين وأن يكونوا يدا واحدة حتى يعود الأداء الفني المميز للجميع.. مشيرا إلى أن إدارة النادي توفر كل الامكانات للاعبين وعليهم أن يكونوا على قدر المسئولية ويسعوا لاسعاد الجماهير البيضاء.

الفارس الأبيض خسر مباراته الافتتاحية على يد مازيمبي قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية.

ويتواجد الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يمتلك زيسكو نقطة مثل نادي أول أغسطس، بينما يتصدر مازيمبي المجموعة بست نقاط.

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