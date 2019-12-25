زيادة عدد الأجانب وحد أقصى للرواتب.. قواعد جديدة في الدوري الصيني

أعلن الاتحاد الصيني عن بعض القواعد الجديدة للموسم الجديد من مسابقة الدوري لموسم 2020 التي شهدت عدة تغييرات من شأنها التأثير على الدوري.

القرارات الجديدة يتم تطبيقها بدءا من الأول من يناير 2020.

زيادة عدد المحترفين إلى 6 لكل فريق، على أن يضم كل فريق 5 لاعبين محترفين في قائمة المباراة، ويشارك 4 فقط في نفس الوقت بالملعب.

لا تتعد رواتب اللاعبين المحترفين أكثر من 3 مليون يورو أي ما يعادل 13.5 مليون يوان صيني.

لا تتعد رواتب اللاعبين المحليين أكثر من 1.29 مليون يورو أي ما يعادل 10 5.8 مليون يوان صيني.

اللاعب المحلي الذي يلعب لمنتخب الصين يحصل على 20% كحوافز من تعاقده بحد أقصى 10 مليون يوان سنويا.

ووفقا لبعض التقارير فأن الأندية الصينية يحق لها التعاقد مع لاعبين دون تأثر بالقواعد الجديدة خلال الأسبوع الأخير من العام الحالي.

وستؤثر القواعد الجديدة على عملية جلب النجوم إذ تقلصت الرواتب بشكل كبير وهو ما يحد من انتقالهم إلى الدوري الصيني في قادم السنوات، وقد يكون التوجه لاحقا لنجوم الدوري الياباني والكوري الجنوبي.

وتأتي زيادة عدد المحترفين من أجل مساعدة الفرق الصينية المشاركة في الدوري والتي يتأهل بطلها إلى كأس العالم للأندية 2021.

القواعد الجديدة لا تسري على العقود القديمة بل لتقنين الرواتب في المسابقة بعدما أصبحت الدوري الصيني الدوري الأكثر جذبا للنجوم في آسيا في السنوات الأخيرة.

ولم يتم تحديد أي مقاعد خاصة للمحترفين من قارة آسيا، بعدما كان لهم مقعدا خاصا كلاعب محترف.

كما لم يتم تحديد إمكانية مشاركة اللاعبين المجنسين "بعد الحصول على الجنسية الصينية" ومعاملتهم كلاعبين محليين.

ويتواجد أكثر من لاعب برازيلي في الدوري الصيني وينتظر انتهاء إجراءات التجنيس من أجل ارتداء قميص التنين الأحمر في الفترة المقبلة، بعد ظهور البرازيلي إيلكسون بقميص منتخب الصين في تصفيات كأس آسيا وكأس العالم المشتركة الشهر الماضي.

الجدير بالذكر أن سوق الانتقالات في الصين يبدأ في الفترة من الأول من يناير المقبل وحتى نهاية فبراير.

ويبدأ الموسم في الصين في الأسبوع الأول من مارس لعام 2020.

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