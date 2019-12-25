تشكيل بيراميدز - عودة علي جبر ودونجا.. زيزو يُجري تغييرين أمام دجلة

أعلن عبد العزيز عبد الشافي تشكيل بيراميدز للقاء وادي دجلة في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وأجرى "زيزو" تغييرين عن مباراة المصري السابقة والتي انتهت بالتعادل، إذ يشارك كل من علي جبر ونبيل عماد "دونجا" بدلا من عبد الله البكري ومحمود حمادة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – على جبر - عمر جابر

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – أحمد توفيق

أمامهم: إبراهيم حسن – عبد الله السعيد – إريك تراوري

الهجوم: جون أنتوي.

فيما يحل كل من على دكة البدلاء: أحمد دعدور – ويلفريد كانون – محمود حمادة – طارق طه – عمر العيوني – دودو الجباس – رجب بكار.

ويحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 13 نقطة مقابل 6 نقاط لوادي دجلة في المركز قبل الأخير.

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