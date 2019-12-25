كلوب: لا يمكن أن أكون أكثر فخرا بلاعبي ليفربول

وجه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رسالة للجماهير الفريق حول العالم بمناسبة حلول فترة الأعياد.

كلوب لا يمكن أن يكون أكثر فخراً بهؤلاء اللاعبين الذين يدربهم في الوقت الحالي، لما لا والفريق حقق 3 بطولات في الفترة الأخيرة.

فالمدرب الألماني قاد ليفربول للتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية خلال الستة أشهر الأخيرة.

ونشر موقع ليفربول نص الرسالة التي وجهها كلوب لجماهير النادي والتي جاءت على النحو التالي:-

أود اغتنام الفرصة وتمني عيد كريسماس سعيد للجميع.

ليفربول فريق مميز، بداخله العديد من الثقافات المختلفة، لذلك سيحتفل كل منهم على طريقته.

أحب هذا الأمر الاستثنائي.

توضح غرفة الملابس لدينا كم هو رائع أن تجتمع كل تلك الثقافات المختلفة، بالنسبة لنا اليوم هو يوم عمل عادي حيث نستعد لمواجهة ليستر سيتي، قبل قضاء فترة الظهيرة مع العائلة.

لست رجلاً ينظر للخلف، لكنني سعيد بكل ما تحقق هذا العام والذي لا يمكن تجاهله.

لن أنسى تلك الليلة في مدريد، ولا اليوم التالي عند العودة بالكأس، كلما تذكرت استقبال الجماهير تنتابني القشعريرة.

جعلنا هذا اليوم نمر بكلما هو جيد، أشعر بالفخر والحظ لكوني جزء من هذا النادي".

لا يمكن أن أكون أكثر فخراً بهؤلاء اللاعبين.

أطلقت عليهم "وحوش العقلية"، لما يقدمونه على مدار العام بغض النظر عن الظروف والاحتمالات.

في تلك الليلة على أنفيلد أمام برشلونة، وصلوا إلى الحد الأقصى، ولم يكن ذلك ليتحقق بدون العقلية.

من أكثر اللحظات العاطفية التي مرت علي، عندما كنا على متن الحافلة التي تجوب المدينة.

كل شخص يعمل في ميلوود كان له دوراً في هذا، الأمر لا يقتصر على الجهاز الفني واللاعبين فقط.

سأكشف لك عن سر. حينما كنت في مدريد استعد لمواجهة توتنام، شاهدت عبر يوتيوب العديد من المقاطع لجماهيرنا، وكم شعرت بالفخر الشديد.

نحن نقوم بهذا معاً، وسنواصل القيام به في 2020.

كل الحب والدعم لأسرة هيلزبره، والـ96 ولا أجد كلمات كافية لوصف احترامي وتقديري لهم واستمرار دعمهم للنادي بعد أكثر من 30 عاماً على المأساة.

بكل تأكيد، لن ننسى.

ما زلنا نستلهم القوة من شون كوكس وعائلته، ونتمنى رؤيتهم مجدداً في آنفيلد، كما جسدت جماهيرنا روح "لن تسير وحدك" بدعمها له عقب الحادث الذي تعرض له.

كما هو الحال كل عام، قمنا بزيارة "ألدير هاي"، أستطيع قول أن العمل الذي يقوم الموظفين هناك لا يصدق. هناك دعم هائل للأطفال وأسرهم الذين يقاتلون في معارك حقيقية.

بينما كنت هناك، كنت محظوظاً بلقاء صبي علمت أنه خرج من المستشفى عشية عيد الميلاد وسيحتفل بالكريسماس مع عائلته، لقد كان واحداً من الأطفال المميزين الذين التقيناهم.

احترامي وتقديري لكل من يعمل هناك.

من جانبنا في ميلوود، نتمنى للجميع كريسماس سعيد.

إلى كل من يسافر لدعمنا أمام ليستر في البوكسينج داي، أتمنى لكم جميعاً رحلة آمنة ونتمنى رؤيتكم وسماعكم دائماً.

نعلم أن هناك من يتابعونا حول العالم، وهذا الشيء يسعدنا كثيراً ويجعلنا نبذل قصارى جهدنا من أجلهم ومن أجل ليفربول.

أتمنى التوفيق للجميع.

لن تسير وحدك،

يورجن

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط ويملك مباراة مؤجلة.

ويستعد الحمر لمواجهة ليستر سيتي ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس المقبل.