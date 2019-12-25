مدرب مالية كفر الزيات الجديد لـ في الجول: سنبرم 5 صفقات في يناير

يستعد طارق محجوب المدرب الجديد لمالية كفر الزيات لضم العديد من اللاعبين الجدد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محجوب لـFilGoal.com:"الفريق يضم عناصر جيدة لكنه غير منظم، أمامنا مهمة صعبة للبقاء في البطولة لأن 5 فرق تهبط في نهاية الموسم".

بعد استقالة أيمن مجدي، تعاقد الفريق صاحب المركز قبل الأخير في ترتيب مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية مع محجوب أملا في تحسين النتائج.

وأضاف محجوب "رئيس الشركة تغير والنادي تعاقد مع شركة استثمارية لترعاه. سنتعاقد مع 5 لاعبين في يناير. التراجع الحاد سببه أن الفريق لم يستعد جيدا للموسم بسبب تجميد النشاط منذ أشهر".

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أمام مضيفه ألعاب دمنهور يوم الثلاثاء سيبحث محجوب، المدرب الأسبق لغزل المحلة والرجاء ونبروه، عن أول فوز في الموسم الحالي لمالية كفر الزيات.

تعادل الفريق 4 مرات وخسر في 6 مباريات حتى الآن.

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