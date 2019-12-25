سبورت تكشف خطة برشلونة في الانتقالات: لاعبان.. خليفة تشافي والتفكير في نيمار

يستعد نادي برشلونة لاتخاذ عدة خطوات فيما يخص التخطيط للمستقبل القريب، وضم لاعبين، أحدهما لاعب وسط بمتطلبات خاصة، والآخر مهاجم بصفات معينة لمنافسة لويس سواريز. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ستيفانو سينسي النادي : إنتر ميلان نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة الدوري الإسباني

وقال التقرير إن برشلونة يرغب في ضم لاعب وسط قوي بدنيا ولديه قدرات فنية فيما يخص الموازنة بين الدفاع والهجوم، ويمكنه اللعب أمام خط الدفاع.

وحدد برشلونة اسمين لضم أحدهما وسعرهما يقدر بـ50 مليون يورو، لكن الكفة والرغبة تميل للغاية ناحية الإيطالي ستيفانو سينسي لاعب إنتر ميلان.

وخاضت إدارة برشلونة الرياضية عدة نقاشات حول احتمالية ضمه خلال الصيف المقبل. وأشارت "سبورت" إلى أن خصائص سينسي تشبه إلى حد كبير تشافي هيرنانديز نجم الفريق السابق، والذي قد يضفي سرعة على أداء الفريق.

سينسي صاحب الـ24 عاما لاعب ساسولو المعار لإنتر مع أحقية الشراء قدم مستوى متميزا مع الأفاعي هذا الموسم وشارك في 11 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

ثم عاد التقرير لنفس دائرة المناقشة الخاصة بكل موسم انتقالات في برشلونة، البحث عن مهاجم يمكنه منافسة لويس سواريز على مركزه المضمون.

يبحث برشلونة عن خصائص معينة بضم لاعب تحت سن 25 عاما ولديه خبرة دولية، وحدد اسمين، هما لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، ودونيل مالين مهاجم بي إس في إيندهوفن، وتابع برشلونة هؤلاء اللاعبين لعدة أسابيع بالتفصيل. لكن هناك مشكلة تواجه الفريق وهي السعر.

مالين صاحب الـ20 عاما لاعب إيندهوفن المصاب في ركبته، شارك في 25 مباراة هذا الموسم في كل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا وصنع 9 آخرين.

أما لاوتارو صاحب الـ22 عاما فشارك في 22 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 3 آخرين في كل المسابقات.

بسبب المنافسة الكبيرة، لاوتارو سعره يتخطى حاجز الـ100 مليون يورو وتوجد شكوك لدى برشلونة حول استحقاقه لتلك القيمة.

ونتيجة لما سبق، فنيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان مازال في الأفق، وهناك قناعة لدى برشلونة أن العرض قد يكون جذابا للغاية هذه المرة في الصيف، والقدرة على ضم لاعب بإمكانه حسم المباريات.

وأنهى التقرير بـ"مازالت الخيارات مفتوحة لدى الجميع في برشلونة، لكن الأولوية خلال يومنا الحالي لمهاجم رقم 9".

اقرأ أيضا

الاتحاد الإماراتية: السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بأبو ظبي في فبراير

جمال الغندور: هدف أفشة ضد الاتحاد الوحيد الذي احتُسب بالخطأ منذ بداية الموسم

رئيس لجنة الحكام: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام الإنتاج الحربي

مرتضى للاعبي الزمالك: لا تلتفتوا للانتقادات وننتظر العودة من زامبيا بالفوز

مرتضى منصور: لجنة اتحاد الكرة خالفت الدستور بمعاقبتي