جاهزية ربيعة للمشاركة.. ومرحلة أخيرة من تأهيل نيدفيد وموعد عودته

كشف الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة ريني فايلر المدير الفني عن جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق للمشاركة في المباريات.

كريم نيدفيد النادي : الأهلي الأهلي

وغاب ربيعة عن مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية في مواجهة الإسماعيلي.

وشدد الجهاز الفني وفقا لموقع الأهلي الرسمي على جاهزية ربيعة للمشاركة في مباراة بلاتينوم المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق بلاتينوم مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الجهاز الفني أن ربيعة تواجد بشكل تدريجي في تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية واطمأن على جاهزية اللاعب بعد مشاركته في مران الغائبين عن مواجهة الاتحاد.

ويبدأ كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق مرحلة جديدة من التأهيل بداية الأسبوع المقبل.

وكشف الجهاز الطبي بالأهلي أن اللاعب سيختتم المرحلة الأخيرة من التأهيل له على مدارة العشرة أيام المقبلة.

وأوضح الجهاز الطبي في تقريره الخاص باللاعب أنه سيؤدي برنامجا تأهيليا مكثفا في صالة الألعاب الرياضية لمدة 10 أيام ثم الخضوع لاختبار طبي تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية.

وكان نيدفيد قد أجرى جراحة غضروف الركبة في شهر أبريل الماضي خلال مواجهة الأهلي ومصر للمقاصة.

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