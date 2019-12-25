الاتحاد يطرح الأربعاء تذاكر مباراة الإسماعيلي في كأس محمد السادس

أعلن الاتحاد طرحه يوم الأربعاء تذاكر مباراته ضد الإسماعيلي يوم السبت في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويستضيف زعيم الثغر فريق الدراويش في ملعب الإسكندرية في تمام الساعة 7.30 مساء.

وبدءا من الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء يوفر النادي في مقره تذاكر المباراة.

وسعر تذكرة المباراة 20 جنيها لأبواب 6 و7 و8 و9 و10.

وتذكرة باب 2 سعرها 100 جنيه، وتذكرة المقصورة الرئيسية سعرها 500 جنيه.

ويحل الاتحاد ضيفا على الإسماعيلي في 24 يناير في مباراة الإياب.

والمتأهل بين الاتحاد والإسماعيلي سيلعب في الدور نصف النهائي أمام الرجاء المغربي أو مولودية الجزائر.

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