باسم مرسي: لم أكن لأحتفل إذا سجلت في الزمالك.. لن أكون ناكرا للجميل

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 00:47

كتب : FilGoal

باسم مرسي - محمد عبد الشافي - الإنتاج الحربي - الزمالك

شدد باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي على اعتزازه بنادي الزمالك، مشيرا إلى أن الفريق قادر على العودة والمنافسة على كل بطولات الموسم الجاري.

وقال باسم عبر برنامج اللعيب "الزمالك فضله وخيره علي، أتمنى أن أراه في أفضل حال، ولكن الفريق يعاني من سوء توفيق غير طبيعي في المباريات الأخيرة".

وأضاف "الزمالك فريق بطل وقادر على العودة في أي وقت، وأتمنى له التوفيق رغم أن الفارق كبير مع الأهلي، إلا أنه مع الفوز في مباراتين متتاليتين ستهدأ الأمور".

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وتابع "نعم الزمالك مقصر مع جماهيره، ولكن أتمنى أن تتحمل الجماهير اللاعبين ويخففون الانتقادات، ويساندون الفريق للنهاية، فاللاعبون لا يريدون إهدار النقاط ولكن سوء التوفيق".

وأشار "سبق أن واجهت أصعب من هذه الفترة في الزمالك، ما يحدث ليس نهاية الدنيا، الزمالك قادر على المنافسة على كل البطولات رغم العروض القوية للأهلي".

وأردف "أتابع مباريات للأندية كلها في الدوري، فالأهلي يحالفه التوفيق، ويقوده مدير فني مميز، ويؤدون مباريات رائعة، لا يمكن أن نقول غير ذلك".

وواصل باسم مرسي "بالتأكيد أفكر في العودة لمنتخب مصر، يجب الاجتهاد والتعب، ما زلت قادرا، أبلغ 27 سنة".

وقال مهاجم الإنتاج الحربي "كنت أتمنى أن أسجل في مرى الزمالك، ولكن لم أكن سأحتفل بالهدف، فالزمالك خيره علي، لا يمكن أن أكون ناكرا للجميل، أكل عيشي بنادي الإنتاج الحربي، لذا لابد أن أقاتل للفوز على الزمالك، هذا لا يقلل مني".

وأتم تصريحاته "سجلت مع الزمالك أكثر من 50 هدفا على مدار 4 مواسم، ومهاجمو الزمالك أو أي لاعب يرتدي قميص الفريق على قدر النادي وأتمنى لهم التوفيق، وإذا عرض علي العودة للزمالك سأعود".

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