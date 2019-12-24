فرج عامر: لن أحضر مباراة سموحة والجونة تنفيذا لقرار لجنة الانضباط

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 23:41

كتب : بسام أبو بكر

فرج عامر

تقدم فرج عامر رئيس نادي سموحة بالاعتذار عما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه ضد أسوان.

وكان فرج عامر هاجم حكم مباراة سموحة وأسوان في الجولة الثامنة من الدوري، ما أدى إلى إيقافه من قبل لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم المصري.

وقال فرج عامر عبر برنامج مساء الأنوار: "أعتذر لما بدر مني تجاه الحكم، وفي بعض الأوقات لا يستطيع الشخص التحكم في تصرفاته".

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وأضاف "سوف أمتثل لقرار لجنة الانضباط ولن أحضر غدا مباراة سموحة والجونة في الدوري".

ويلعب سموحة مساء الأربعاء ضد الجونة في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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