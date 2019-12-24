الانطلاقة الأسوأ منذ التتويج بالدوري وعقدة مختار في أرقام تعادل الزمالك والإنتاج

تعثر الزمالك للمرة الثالثة على التوالي في الدوري ليفقد سبع نقاط في ثلاث مباريات فقط بعد الهزيمة من طلائع الجيش ثم التعادل مع سموحة والإنتاج الحربي.

وتعادل الزمالك مع الإنتاج اليوم الثلاثاء سلبيا بدون أهداف في ملعب السلام في عاشر جولات الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري بـ15 نقطة بعدما خاض تسع مباريات.

ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام لقاء الزمالك والإنتاج.

كارتيرون ومختار

هذه هي المرة الرابعة التي يلتقي فيها باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بنظيره في الإنتاج مختار مختار.

كارتيرون كان يملك التفوق في سجل مواجهاته أمام مختار، بعدما فاز عليه مرتين مع وادي دجلة حينما كان الأخير مدربا للاتحاد السكندري.

ولكن عاد مختار بقوة إذ تعادل مع كارتيرون الموسم الماضي في لقاء الأهلي والإنتاج الحربي سلبيا بدون أهداف.

وكرر مختار النتيجة ذاتها اليوم أمام كارتيرون ولكن تلك المرة مع الزمالك.

أسوأ انطلاقة

15 نقطة هي إجمالي ما حصده الزمالك من أول تسع مباريات يخوضها الموسم الجاري.

وهذه أسوأ انطلاقة للزمالك في الدوري منذ التتويج به في موسم 2014-2015.

ومنذ ذلك الموسم جاءت نتائج الزمالك كالتالي في أول تسع مباريات وذلك بترتيب خوضه للقاءات وليس ترتيب الجولات:

2014-2015 21 نقطة

2015-2016 18 نقطة

2016-2017 21 نقطة

2017-2018 18 نقطة

2018-2019 20 نقطة

2019-2020 15 نقطة









































































































عقدة مختار

يملك مختار مختار سجلا جيدا للغاية أمام الزمالك فهو رابع أكثر فريق حقق الفوز عليه خلال مسيرته التدريبية بواقع ست مرات.

وأكثر الفرق التي فاز عليها مختار هي طلائع الجيش (8 مرات) والإسماعيلي (7 مرات) والزمالك (6 مرات) واتحاد الشرطة (6 مرات).

وبشكل عام من بين الفرق التي واجهها مختار مختار أكثر من 15 مرة فإن الزمالك ثالث أكثر فريق حقق المدرب المخضرم نقاطا أمامه.

طلائع الجيش (19 لقاء) حقق 31 نقطة

الإسماعيلي (20 لقاء) 26 نقطة

الزمالك (24 لقاء) 23 نقطة

الاتحاد السكندري (16 لقاء) 21 نقطة

المصري (15 لقاء) 16 نقطة

إنبي (17 لقاء) 14 نقطة

الأهلي (22 لقاء) 10 نقاط

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