الانطلاقة الأسوأ منذ التتويج بالدوري وعقدة مختار في أرقام تعادل الزمالك والإنتاج
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 22:51
كتب : FilGoal
تعثر الزمالك للمرة الثالثة على التوالي في الدوري ليفقد سبع نقاط في ثلاث مباريات فقط بعد الهزيمة من طلائع الجيش ثم التعادل مع سموحة والإنتاج الحربي.
وتعادل الزمالك مع الإنتاج اليوم الثلاثاء سلبيا بدون أهداف في ملعب السلام في عاشر جولات الدوري.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري بـ15 نقطة بعدما خاض تسع مباريات.
ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام لقاء الزمالك والإنتاج.
كارتيرون ومختار
هذه هي المرة الرابعة التي يلتقي فيها باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بنظيره في الإنتاج مختار مختار.
كارتيرون كان يملك التفوق في سجل مواجهاته أمام مختار، بعدما فاز عليه مرتين مع وادي دجلة حينما كان الأخير مدربا للاتحاد السكندري.
ولكن عاد مختار بقوة إذ تعادل مع كارتيرون الموسم الماضي في لقاء الأهلي والإنتاج الحربي سلبيا بدون أهداف.
وكرر مختار النتيجة ذاتها اليوم أمام كارتيرون ولكن تلك المرة مع الزمالك.
أسوأ انطلاقة
15 نقطة هي إجمالي ما حصده الزمالك من أول تسع مباريات يخوضها الموسم الجاري.
وهذه أسوأ انطلاقة للزمالك في الدوري منذ التتويج به في موسم 2014-2015.
ومنذ ذلك الموسم جاءت نتائج الزمالك كالتالي في أول تسع مباريات وذلك بترتيب خوضه للقاءات وليس ترتيب الجولات:
2014-2015 21 نقطة
2015-2016 18 نقطة
2016-2017 21 نقطة
2017-2018 18 نقطة
2018-2019 20 نقطة
2019-2020 15 نقطة
عقدة مختار
يملك مختار مختار سجلا جيدا للغاية أمام الزمالك فهو رابع أكثر فريق حقق الفوز عليه خلال مسيرته التدريبية بواقع ست مرات.
وأكثر الفرق التي فاز عليها مختار هي طلائع الجيش (8 مرات) والإسماعيلي (7 مرات) والزمالك (6 مرات) واتحاد الشرطة (6 مرات).
وبشكل عام من بين الفرق التي واجهها مختار مختار أكثر من 15 مرة فإن الزمالك ثالث أكثر فريق حقق المدرب المخضرم نقاطا أمامه.
طلائع الجيش (19 لقاء) حقق 31 نقطة
الإسماعيلي (20 لقاء) 26 نقطة
الزمالك (24 لقاء) 23 نقطة
الاتحاد السكندري (16 لقاء) 21 نقطة
المصري (15 لقاء) 16 نقطة
إنبي (17 لقاء) 14 نقطة
الأهلي (22 لقاء) 10 نقاط
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