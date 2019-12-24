كلوب: فلسفة سالزبورج تسهل تأقلم مينامينو مع ليفربول

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن يتأقلم لاعبه الجديد تاكومي مينامينو مع الفريق سريعا حين ينضم رسميا لصفوف الريدز.

وأعلن نادي ليفربول، ضم مينامينو الجناح الياباني لفريق ريدبول ساليزبورج النمساوي، بداية من شهر يناير المقبل بعدما أكمل إجراءات الكشف الطبي ووقع على العقود الأسبوع الماضي.

عند سؤاله حوله توقعه لمدى تأقلم مينامينو في ليفربول أوضح كلوب: "هذا أمر سهل، سوف نرى".

وأضاف "نعرف الكثير من الأمور عن تاكومي، مهاراته في كرة القدم أولاً وقبل كل شيء، قدرته على اتخاذ القرار في المساحات الضيقة وسرعته ورغبته في استعادة الكرة. الضغط المعاكس، اعتاد على ذلك لأن سالزبورج لديها فلسفة لعب مماثلة لأسلوب لعبنا".

وواصل الألماني "كل شيء جيد حقًا، ولكن عليك أن ترى كيف سيتكيف عندما ينضم ألينا ونبدأ في العمل معه. كيف يمكن أن نستفيد منه سواء قريبًا أو على مدى أطول، لا شك أنه إضافة لنا، هذا واضح".

وأتم "إنني أتطلع إلى العمل معه، لكن من الآن وحتى أول يوم حقيقي لـ تاكومي في ميلوود، لا تزال هناك ثلاث مباريات، لذلك لدي متسع من الوقت للتفكير في كيفية دمجه داخل الفريق".

ويلعب ليفربول 3 مباريات خلال أسبوع الأعياد، سيبدأها ضد ليستر سيتي ثم يواجه وولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد.

بعدها سيواجه جاره إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي وهي فرصة الظهور الأول لللاعب الياباني.

مينامينو صاحب الـ24 عاما، قضى 5 أعوام في ساليزبورج منذ 2015. شارك فيهم بـ199 مباراة، وسجل فيهم 64 هدفا.

ويملك مينامينو 22 مباراة دولية رفقة منتخب اليابان. سجل فيهم 11 هدفا منذ أكتوبر 2015.

صفقة ليفربول الجديدة شارك في 22 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 9 أهداف وصنع 11 آخرين.

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