الإسماعيلي يُقيد البدري في البطولة العربية

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 22:32

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

أضاف نادي الإسماعيلي، محمود البدري الظهير الأيسر الصاعد لقائمة الفريق للبطولة العربية.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة لنادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com أن إضافة اللاعب جاءت لحاجة الدراويش له في مواجهتي الاتحاد السكندري بربع نهائي المسابقة.

البدري شارك في 5 مباريات الموسم الجاري بقميص الدراويش منها 4 مباريات في الدوري ومباراة في كأس مصر.

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ويلتقي الإسماعيلي يوم السبت المقبل في ذهاب ربع النهائي للبطولة العربية مع الفريق السكندري، فيما تقام مباراة الإياب في الرابع والعشرين من يناير لعام 2020.

وتضم قائمة الإسماعيلي أكثر من لاعب شاب هم، محمد عمار في قلب الدفاع، ومدحت فقوسة ومصطفى فارس في خط الوسط، وحازم مرسي مهاجم الفريق الصاعد.

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