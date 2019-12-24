أحمد شديد: حزين لعدم تحقيق الفوز على الزمالك

أبدى أحمد شديد قناوي مدافع الإنتاج الحربي حزنه لعدم تمكن فريقه من الفوز على الزمالك خلال مباراة الفريقين.

وتعادل الإنتاج الحربي سلبيا مع الزمالك في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال شديد عقب المباراة لقناة تايم سبورتس: "أنا لا أشعر بالسعادة لأننا كنا نستطيع تحقيق الفوز على الزمالك والحصول على النقاط الثلاث".

وأضاف "كان لنا عدة فرص وإذا سجلنا هدفا كان الأمر سيختلف تماما".

وتابع "مختار مختار منح اللاعبين الثقة لذلك قدمنا أداء جيد في المباراة".

وأوضح "نعرف جيدا متى نهاجم ومتى ندافع وكيف نلعب في كل فترة من المباراة".

وأتم تصريحاته "وفي ظل الظروف التي يمر بها الفريق حاليا من الجيد لنا أن نحصل على نقطة أمام فريق كبير بحجم الزمالك".









































































































اقرأ أيضا:

الزمالك يفشل في فك شفرة الإنتاج الحربي

مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر

مختار: لو ركزنا في هجمة واحدة لسجلنا

لاعب أسوان يكشف لـ في الجول سبب احتفاله المختلف بهدفيه ضد طنطا

اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه