شديد قناوي: أتمنى نظرة من منتخب مصر.. سني مجرد رقم

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 21:55

كتب : FilGoal

أحمد شديد قناوي - جنش - الزمالك - الإنتاج الحربي

يتطلع أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الإنتاج الحربي للانضمام لصفوف منتخب مصر.

وقال قناوي عقب مباراة فريقه ضد الزمالك في الدوري مساء الثلاثاء "أتمنى نظرة من المنتخب، ويتم تقييمي مثل أي لاعب صغير أو ناشئ، لا ينقصني شيئا".

وأضاف "سني 33 عاما، العبرة بالأداء، هذا مجرد رقم، جسدي ولياقتي يسمحان لي ببذل جهد دفاعي وهجومي، ومستواي ثابت بشهادة مديري الفني مختار مختار".

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وأشار "هذا موسمي الرابع مع فريق الإنتاج، سجلت 5 أهداف إضافة إلى 30 تمريرة حاسمة".

واختتم لاعب الأهلي السابق "المدير الفني للمنتخب، حسام البدري، يعرفني جيدا، وحققت معه بطولات، وأتمنى اهتمامه بضمي".

ووصل الزمالك إلى النقطة رقم 15 في المركز الرابع، وهو ذات رصيد الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز الخامس.

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