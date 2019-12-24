لامبارد: هكذا نتفادى تكرار ضياع مواهب مثل صلاح ودي بروين

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 21:48

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - محمد صلاح

يرفض فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي تكرار ما حدث في الفريق قبل سنوات بالتخلي عن مواهب بحجم محمد صلاح وكيفن دي بروين.

ألقى الكثيرون اللوم على جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق وقتها للسماح للموهبتين بمغادرة تشيلسي قبل أن تتاح لهما فرص المشاركة بكثرة.

وقال لامبارد في تصريحات للصحفيين: "إذا لم نتحلى بالصبر وإذا لم نقف بجوار اللاعبين فقد ينتهي بنا المطاف في موقف مثل هذا".

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وأضاف "كنا نملك صلاح ودي بروين أحد أفضل لاعبي العالم حاليا عندما كانت أعمارهما 20 و21 سنة لكن المدير الفني لم يقف بجوارهما".

وشدد "سأدعم اللاعبين الشباب لأنني الآن في هذا المنصب".

صلاح الذي يتألق مع ليفربول حاليا، ترك تشيلسي وانتقل إلى فيورنتينا في فبراير 2015 ثم إلى روما في صيف العام نفسه ليقدم موسمين ونصف رائعين في الدوري الإيطالي.

وذلك قبل أن ينضم للريدز في صيف 2017 ويفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، ويتوج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

أما دي بروين فرحل من تشيلسي ولعب في صفوف فيردر بريمن وفولفسبورج ثم عاد للدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر سيتي الذي حصد معه لقب المسابقة مرتين.

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