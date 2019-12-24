أتليتكو مدريد الأقرب.. داني أولمو: رحلتي انتهت في دينامو زغرب

قال داني أولمو الإسباني الشاب لاعب دينامو زغرب الكرواتي أن مشواره مع انتهى وحانت فرصة الرحيل.

دانيال أولمو النادي : دينامو زغرب دينامو زغرب

صانع الألعاب البالغ 21 عاما قال لبرنامج "غوجينس" الإسباني عن مستقبله: "الصيف الماضي كان الفرصة الأفضل لخطوة جديدة ولم تحدث في النهاية، وكنت سعيدا بالمشاركة في دوري الأبطال".

وتابع "اعتقد أن مشواري مع الفريق انتهى، أريد خطوة جديدة من أجل استمرار التحسن، لقد أراد النادي أن أصبح أغلى لاعب يرحل عن الدوري الكرواتي في التاريخ، لا أعرف إذا كان هناك عروض أم لا".

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فأن أتليتكو مدريد الإسباني من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات صانع الألعاب في يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن انضمام داني سيكون مقابل خروج الفرنسي توماس ليمار من صفوف الروخيبلانكوس.

ويرغب دينامو زغرب في الحصول على 40 مليون يورو مقابل رحيل لاعبه الذي سجل 8 وصنع 7 في 22 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات.

وكان ميلان الإيطالي وأرسنال ومانشستر سيتي قد أبدوا رغبة سابقة الموسم الماضي في الحصول على خدمات لاعب برشلونة السابق.

وساهم أولمو في قيادة منتخب إسبانيا الأولمبي للفوز بكأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاما والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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