لاعب أسوان يكشف لـ في الجول هل تعمد تقليد جوميز في احتفاله ضد طنطا

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 20:47

كتب : أحمد شاكر

محمد الصباحي - أسوان

سجل محمد الصباحي لاعب أسوان هدفين لفريقه في مواجهة طنطا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما في عاشر جولات الدوري المصري.

محمد الصباحي

النادي : أسـوان

أسـوان

وبعدما سجل الصباح هدفه احتفل على طريقة مهاجم الهلال السعودي بافيتيمبي جوميز ولكنه يؤكد أن ذلك لم يكن مقصده.

وتحدث الصباحي لـFilGoal.com قائلا: "سر احتفالي ليس تقليدا لجوميز لاعب الهلال بل هو احتفال تماسيح النيل شهرة نادي أسوان".

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وأضاف "نفذت الحركة كأني تمساح من تماسيح النيل".

وعن مسيرته واحتفالاته المختلفة قال الصباحي: "بدأت في سمنود ثم بني عبيد تلاهما الانتقال للنصر للتعدين والآن أنا مع أسوان".

وأضاف "أتذكر حينما كنت مع النصر للتعدين في الدرجة الثانية سجلت هدفا في الدقيقة 94 في الألومنيوم وقفزت في الهواء ورقصت مثلما كان روبينيو البرازيلي يرقص".

أما عن أسوان فقال محمد الصباحي: "نهدف للبقاء في الدوري وبأريحية ونجتهد من أجل ذلك مع مدربنا مجدي عبد العاطي فهو شخص رائع ويصحح لنا الأخطاء ويساعدنا على التطور.

ويحتل أسوان المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب بست نقاط بفارق نقطتين عن مراكز البقاء في الدوري بعدما خاض تسع مباريات.

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