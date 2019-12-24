سلة – سيدات الجزيرة ينتصرن على الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 20:25

كتب : FilGoal

كيلسي ميتشيل - محترفة سيدات الأهلي كرة سلة

فاز سيدات الجزيرة على منافسهم الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة اليوم الثلاثاء بنتيجة 76-72.

وكانت المباراة سجالا بين الفريقين إلى أن نجح الجزيرة في توسيع الفارق لأكثر من 15 نقطة خلال الفترة الثالثة.

وقلص الأهلي النتيجة في النهاية إلى 74-72 لكن نجحت سيدات الجزيرة في الفوز في نهاية المطاف.

أخبار متعلقة

سلة – الأهلي يفوز على الزمالك في دوري السوبر سلة - خبر في الجول.. حل أزمة محترف الزمالك واللاعب جاهز لمواجهة الأهلي كرة سلة - الزمالك ممثل مصر في بطولة إفريقيا.. تعرف على النظام الجديد والمواعيد

وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل.

وكان فريق الأهلي تحت 18 عاما فاز على الجزيرة في وقت سابق.

لذا يحتاج الفريق الأول للجزيرة الفوز في الإياب ليتوج باللقب رسميا.

أما الأهلي فيحتاج للفوز كفريق أول وتحت 18 ليتوج باللقب على حساب منافسهم.

اقرأ أيضا:

الأهلي يكشف آخر تطورات صفقته الشتوية الثانية

البحث عن الفوز يتواصل.. نادي مصر يجبر المقاصة على التعادل

"س و ج" في لائحة الانضباط: تعريف التوبيخ.. وما يحدث حال عدم الالتزام بعقوبة الإيقاف

عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي

عضو اتحاد الكرة: ربما نستمر في عملنا لما بعد الأولمبياد.. ولكن

رسميا - صفقة مدوية في الدوري القطري

سلة الأهلي الجزيرة

نرشح لكم

أخر الأخبار

نجم ليفربول السابق: على النادي أن يقلق لاحقا بشأن استمرار صلاح وماني 4 دقيقة | المحترفون
أرقام في الجول - ماذا أصاب هجوم الزمالك في آخر 180 دقيقة؟ 20 دقيقة | تقرير في الجول
سبورت تكشف خطة برشلونة في الانتقالات: لاعبان.. خليفة تشافي والتفكير في نيمار 27 دقيقة | أوروبا
كرة طائرة - غياب معوض الأهلي 10 أيام بسبب الإصابة 32 دقيقة | رياضات أخرى
مران الأهلي - جاهزية ربيعة للمشاركة.. ومرحلة أخيرة من تأهيل نيدفيد وموعد عودته 54 دقيقة | الدوري المصري
هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 55 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر 4 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث

قد ينال إعجابك