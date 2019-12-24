سلة – الأهلي يفوز على الزمالك في دوري السوبر

فاز فريق السلة بالأهلي اليوم الثلاثاء على الزمالك في ملعب الأول بنتيجة 82-68 في ثاني جولات دوري سوبر المحترفين في ربع النهائي.

وكان الأهلي قد تغلب على طلائع الجيش، بينما فاز الزمالك على سموحة في الجولة الافتتاحية من المسابقة.

ويدافع الزمالك عن لقب بطولة دوري السوبر بعد أن حققه الموسم الماضي على حساب الجزيرة.

وتقام مباريات الدور الجاري من المسابقة بنظام الذهاب والإياب ليتم ترتيب الأندية من الأول إلى الثامن.

وفي المرحلة المقبلة يلعب الأول أمام الثامن، ثم الثاني ضد السابع وهكذا بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.

وبنفس الطريق تقام مباريات نصف النهائي والنهائي.

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