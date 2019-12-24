تقرير - أرسنال يرغب في ضم ليمار

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 17:02

كتب : FilGoal

توماس ليمار

حدد ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال، توماس ليمار جناح أتليتكو مدريد كخيار محتمل ضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "إي إس بي إن".

توماس ليمار

النادي : أتليتكو مدريد

أرسنال

وقال التقرير إن أتليتكو مدريد منفتح لفكرة بيع اللاعب الفرنسي، في حين أن كشافي أرسنال ذكروا اسم ليمار أثناء مناقشة الأهداف المحتملة مع أرتيتا.

أرسنال حاول ضم اللاعب حينما كان في موناكو خلال عام 2018 واقترب كثيرا من ذلك لكن أتليتكو مدريد نجح في خطف صاحب الـ24 عاما بمبلغ 70 مليون يورو.

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ولم يسجل ليمار خلال الموسم الجاري أي هدف مع أتليتكو في 21 مباراة بكل المسابقات.

وكان آخر هدف سجله ليمار بقميص أتليتكو في شهر أبريل الماضي ضد إيبار بالدوري الإسباني في المباراة التي فاز فيها فريقه بنتيجة 1-0.

ليمار لعب 22 مباراة دولية مع منتخب فرنسا سجل خلالها 4 أهداف.

وشارك الدولي الفرنسي بقميص أتليتكو في 64 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 آخرين.

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