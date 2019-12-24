مدافع زيسكو لـ في الجول: نستعد بقوة لـ الزمالك.. هدفنا إبقاء حظوظ التأهل

شدد أدريان تشاما مدافع فريق زيسكو الزامبي على أهمية مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا للحفاظ على حظوظ تأهل الفريق إلى ربع النهائي.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال تشاما في تصريحات لـ FilGoal.com: "نحن نستعد بقوة وبشكل كاف للمباراة المقبلة أمام الزمالك".

وتابع "نسعى لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة لمواصلة المشوار الإفريقي".

وتعادل زيسكو في مباراة الافتتاح أمام بريميرو دي أوجستو بهدف لكل منهما قبل أن يخسر على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد أمام مازيمبي.

وعن فرص تأهل الفريق أوضح تشاما "مازال الوقت مبكرا وكل الاحتمالات متاحة".

وأتم "هدفنا جمع أكبر عدد من النقاط في المجموعات للحفاظ على آمالنا في التقدم بهذه المجموعة".

ويلعب تشاما في مركز الدفاع ويبلغ من العمر 30 عاما وشارك في المباراتين كاملتين.

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