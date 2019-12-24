فاردي: ليستر يستحق مركزه.. نستطيع إيذاء أي فريق بشرط

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 16:10

كتب : FilGoal

فاردي - ليستر سيتي - أستون فيلا

شدد جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي على ضرورة التعافي من هزيمة مانشستر سيتي والاستعداد بشكل جيد لمواجهة ليفربول.

ليستر سيتي سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على أرض سيتي، ليبتعد بـ 10 نقاط عن ليفربول المتصدر، مع وجود مباراة مؤجلة للريدز.

وصرّح فاردي: "نثق في قدراتنا، ولكن علينا أن نُظهر ما نملك في كل مباراة، حاليا نتواجد في المركز الذي نستحقه".

أخبار متعلقة

كاراجر يختار صلاح في تشكيل العقد للريدز كلوب: صلاح يسجل أهدافا كثيرة ومهمة ولكن ليس دائما جوائز كاف – منافسة نارية بين صلاح ومحرز وماني على لقب الإفريقي الأفضل تعرف على تقييم صلاح في نهائي مونديال الأندية من الصحف الإنجليزية

وأضاف: "ندرك أن فريقنا يملك مواهب كثيرة ونستطيع إيذاء الفرق الأخرى عندما نقدم أفضل ما لدينا".

وأكمل: "نشعر بالإحباط بعض الشيء لنتيجة مباراة مانشستر سيتي، ولكن الآن علينا الانتفاض والاستعداد لمواجهة ليفربول".

وأتم: "لقد سافروا على طائرة وأنا واثق أن تعافيهم قد تم بشكل لائق، سيكونوا جاهزين عند مواجهتنا، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا".

ويتصدر فاردي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.

اقرأ أيضا

عقوبات الانضباط: منع مرتضى من أي نشاط رياضي لـ3 مباريات.. وتوبيخ عبد الحفيظ

مميزات قد ترهق الزمالك ضد الإنتاج الحربي.. وعيب قاتل

حصاد إفريقيا في 2019 - أزمات الكاف لا تنتهي ومصر تلعب دور المنقذ وتبهر القارة

تشكيل الزمالك المتوقع - مفاضلة بين زيزو وأوناجم لمواجهة الإنتاج الحربي

قائد بلاتنيوم قبل مواجهة الأهلي: لا وقت للاحتفال بأعياد الميلاد

جيمي فاردي ليستر سيتي في إنجلترا الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

فاردي: ليستر يستحق مركزه.. نستطيع إيذاء أي فريق بشرط 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: ليفربول سيتقدم بطلب لوضع شعار كأس العالم في مباريات الدوري والكأس 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حارس تشيلسي السابق يحكي عن قصة توبيخ لـ ساري لمدة 15 دقيقة 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استادات تنظم حفل الأفضل في إفريقيا ساعة | إفريقيا
مباشر في الدوري - طنطا (2) (2) أسوان.. جوووول التعادل ساعة | الدوري المصري
أنشيلوتي: ليفربول؟ موعدنا 5 يناير 2 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك