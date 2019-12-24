فاردي: ليستر يستحق مركزه.. نستطيع إيذاء أي فريق بشرط

شدد جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي على ضرورة التعافي من هزيمة مانشستر سيتي والاستعداد بشكل جيد لمواجهة ليفربول.

ليستر سيتي سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على أرض سيتي، ليبتعد بـ 10 نقاط عن ليفربول المتصدر، مع وجود مباراة مؤجلة للريدز.

وصرّح فاردي: "نثق في قدراتنا، ولكن علينا أن نُظهر ما نملك في كل مباراة، حاليا نتواجد في المركز الذي نستحقه".

وأضاف: "ندرك أن فريقنا يملك مواهب كثيرة ونستطيع إيذاء الفرق الأخرى عندما نقدم أفضل ما لدينا".

وأكمل: "نشعر بالإحباط بعض الشيء لنتيجة مباراة مانشستر سيتي، ولكن الآن علينا الانتفاض والاستعداد لمواجهة ليفربول".

وأتم: "لقد سافروا على طائرة وأنا واثق أن تعافيهم قد تم بشكل لائق، سيكونوا جاهزين عند مواجهتنا، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا".

ويتصدر فاردي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.

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