حارس تشيلسي السابق يحكي عن قصة توبيخ لـ ساري لمدة 15 دقيقة

قال روبرت جرين حارس مرمى تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق إنه انفجر في وجه مدربه السابق ماوريسيو ساري والذي يقود يوفنتوس حاليا، بسبب طريقة لعبه واصفا إياه بأنه مدرب لا يمتلك خطة ب أبدا.

روبرت جرين النادي : معتزل تشيلسي

الحارس الإنجليزي أجرى حوارا مطولا مع موقع "أثليتك" تحدث فيه عن تلك القصة خلال اجتماع الفريق في شهر فبراير من موسم 2018-2019 بعد عدد من الخسائر.

تشيلسي وقتها كان قد عانى من أكبر خسارة له في 28 عاما حينما فاز مانشستر سيتي بنتيجة 6-0، ثم خسارة من بورنموث بنتيجة 4-0، عقد المدرب الإيطالي اجتماعه مع اللاعبين وأثناء توبيخه لهم، رد عليه جرين لمدة 15 دقيقة.

بدأ جرين قصته قائلا: "اللاعبون رفعوا أيديهم واعترضوا وقالوا إننا نهتم كثيرا لكنهم تحدثوا دون أن يقولوا الكثير، كنت أفكر، أنه لا يمكن أن يمر هذا الأمر هكذا".

وأضاف "نظرت إلى ساري وقلت له، أنت في موقف صعب للغاية وأتفهم ذلك، لأنه هناك الكثير من الأشياء تحدث لهذا النادي ويمكنني أن أراها، لذا أفهمك لكن طيلة الوقت كنت أفكر، أنني مستعد لانتقاده بشدة".

وواصل "خرجت مني الكلمات فقط، أخبرته بالتالي، ليس لديك خطة ب، أنت من المدربين الذين يقومون بعمل من العمليات، اللاعبون ليسوا من النوع الذي سيتحدث لك مثلي، إنهم يهتمون كثيرا لكنهم خائفين لإخبارك هذا، لكنني لا أهتم لأنه ماذا ستفعل لي؟ تستبعدني؟".

وأكمل "تحدثت لمدة 15 دقيقة، الكثير من اللاعبين قالوا من بعدي إنهم سعداء بما قلته، بل وقالوا لي قلت ما كنا نرغب في قوله لكننا لم نكن نستطيع قوله، بكل وضوح إن فعلوا لكان ذلك قد أثر على مركزهم في الفريق أو مستقبلهم".

وتابع "اثنان من المساعدين، جيانفرانكو زولا وكارلو كوديتشيني، قالا إن ما قلته كان رائعا، وإنهما يحاولان قول ذلك لكن وضعهما معقد بسبب النظام الهرمي في الإدارة ولا يوجد الكثير من التعقيب بالنسبة لهما".

وواصل "كيف تفاعل ساري مع ما قلته؟ كنا نخرج من الغرفة وفي النهاية كان يقف على الباب، فكرت في أنني ميت لا محالة، لكنه صافح يدي وقال لي، شكرا لك تلك أول مرة يدفعني أحدهم للتفكير خلال الاجتماع".

وأتم "لكن المشكلة، أنه لم يغير أي شيء على الإطلاق".

جرين انضم كحارس ثالث لصفوف تشيلسي في صيف 2018، ولم يكن سيشارك إلا في حالات طارئة للغاية.

صاحب الـ36 عاما، والذي اعتزل في صيف 2019، ولم يسنح له المشاركة مع تشيلسي قط خلال ذلك الموسم.

وتوج تشيلسي مع ساري في الموسم الوحيد للطرفين معا، بلقب الدوري الأوروبي.

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