استادات تنظم حفل الأفضل في إفريقيا

تنظم شركة استادات القابضة حفل أفضل لاعب في إفريقيا، حسبما أعلنت الشركة.

وقال بيان صادر عن استادات: "وقع اختيار شركة بيك الباتروس صاحبة الحقوق التسويقية والتجارية لحفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام، بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على إسناد الأعمال التنظيمية وإنتاج وتصوير وإخراج الحفل إلى الشركة الوطنية استادات القابضة".

وأضاف البيان "وقع على العقود من جانب استادات محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة شركة بيك الباتروس، بحضور معاذ حجي، السكرتير العام من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأتم البيان "وبذلك يصبح حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في أفريقيا هذا العام٢٠١٩، مصريا خالصا في الحقوق والرعاية والتنظيم والإنتاج التليفزيوني وأعمال البث، ويقام على واحدة من أجمل بقاع مصر، سهل حشيش، بمدينة الغردقة، يوم ٧ يناير المقبل، وبحضور نجوم العالم في كرة القدم، ونجوم القارة السمراء المرشحين للجائزة".

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثالثة على التوالي بعد أن حصدها العامين الماضيين، هذه المرة ضد زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني ومنافسه في مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز.

وينافس أيضا طارق حامد على لقب أفضل لاعب في مسابقات الأندية الإفريقية، ضد الجزائري يوسف بلايلي نجم الترجي السابق ولاعب أهلي جدة الحالي، والتونسي زميل بلايلي السابق، أنيس البدري.

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