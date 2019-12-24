استادات تنظم حفل الأفضل في إفريقيا

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 14:45

كتب : عاطف شادي

استادات تنظم حفل الأفضل في إفريقيا

تنظم شركة استادات القابضة حفل أفضل لاعب في إفريقيا، حسبما أعلنت الشركة.

وقال بيان صادر عن استادات: "وقع اختيار شركة بيك الباتروس صاحبة الحقوق التسويقية والتجارية لحفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام، بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على إسناد الأعمال التنظيمية وإنتاج وتصوير وإخراج الحفل إلى الشركة الوطنية استادات القابضة".

وأضاف البيان "وقع على العقود من جانب استادات محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة شركة بيك الباتروس، بحضور معاذ حجي، السكرتير العام من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأتم البيان "وبذلك يصبح حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في أفريقيا هذا العام٢٠١٩، مصريا خالصا في الحقوق والرعاية والتنظيم والإنتاج التليفزيوني وأعمال البث، ويقام على واحدة من أجمل بقاع مصر، سهل حشيش، بمدينة الغردقة، يوم ٧ يناير المقبل، وبحضور نجوم العالم في كرة القدم، ونجوم القارة السمراء المرشحين للجائزة".

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثالثة على التوالي بعد أن حصدها العامين الماضيين، هذه المرة ضد زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني ومنافسه في مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز.

وينافس أيضا طارق حامد على لقب أفضل لاعب في مسابقات الأندية الإفريقية، ضد الجزائري يوسف بلايلي نجم الترجي السابق ولاعب أهلي جدة الحالي، والتونسي زميل بلايلي السابق، أنيس البدري.

اقرأ أيضا

عقوبات الانضباط: منع مرتضى من أي نشاط رياضي لـ3 مباريات.. وتوبيخ عبد الحفيظ

مميزات قد ترهق الزمالك ضد الإنتاج الحربي.. وعيب قاتل

حصاد إفريقيا في 2019 - أزمات الكاف لا تنتهي ومصر تلعب دور المنقذ وتبهر القارة

تشكيل الزمالك المتوقع - مفاضلة بين زيزو وأوناجم لمواجهة الإنتاج الحربي

قائد بلاتنيوم قبل مواجهة الأهلي: لا وقت للاحتفال بأعياد الميلاد

استادات

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: وصلنا لخطوات متقدمة نحو الصفقة الشتوية الثانية 5 دقيقة | الدوري المصري
تقرير - أرسنال يرغب في ضم ليمار 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - نادي مصر (1) المقاصة (0).. جووول أول 55 دقيقة | الدوري المصري
مدافع زيسكو لـ في الجول: نستعد بقوة لـ الزمالك.. هدفنا إبقاء حظوظ التأهل ساعة | إفريقيا
طنطا ملك التعادلات يحرم أسوان من فك عقدة الـ 979 يوما ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك