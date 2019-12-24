جيرو: سأرحل عن تشيلسي على الأرجح

صرّح أوليفييه جيرو لاعب تشيلسي أن رحيله عن قلعة البلوز خلال الأيام المقبلة بات واردا للغاية.

جيرو لا يحظى بثقة المدرب فرانك لامبارد الذي يفضل التعويل على تامي أبراهام، وميتشي باتشواي في خط الهجوم.

وصرّح جيرو: "سيكون من الصعب الاستمرار في تشيلسي".

وأضاف عبر صحيفة لا دوفين ليبيري الفرنسية: "سأتحدث مع المدرب، هناك فرصة كبيرة للتغيير (الرحيل عن تشيلسي) لأني لا أحظى بالوقت الكافي من المشاركة للتعبير عن نفسي".

وأكمل: "أنا لاعب في تشيلسي حتى اللحظة، يتبقى بضع مباريات لألعبها مع تشيلسي حتى يفتح سوق الانتقالات الشتوية".

وأتم: "بعد ذلك سنجلس ونحدث لاتخاذ أنسب قرار لي، الانتقال إلى فرنسا حل وارد".

جيرو (33 عاما) لم يشارك سوى في 7 مباريات هذا الموسم مع تشيلسي بواقع 282 دقيقة فقط، ولم يبدأ أساسيا سوى في 3 مباريات.

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