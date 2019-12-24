جيرو: سأرحل عن تشيلسي على الأرجح
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 13:40
كتب : FilGoal
صرّح أوليفييه جيرو لاعب تشيلسي أن رحيله عن قلعة البلوز خلال الأيام المقبلة بات واردا للغاية.
أوليفييه جيرو
النادي : تشيلسي
جيرو لا يحظى بثقة المدرب فرانك لامبارد الذي يفضل التعويل على تامي أبراهام، وميتشي باتشواي في خط الهجوم.
وصرّح جيرو: "سيكون من الصعب الاستمرار في تشيلسي".
وأضاف عبر صحيفة لا دوفين ليبيري الفرنسية: "سأتحدث مع المدرب، هناك فرصة كبيرة للتغيير (الرحيل عن تشيلسي) لأني لا أحظى بالوقت الكافي من المشاركة للتعبير عن نفسي".
وأكمل: "أنا لاعب في تشيلسي حتى اللحظة، يتبقى بضع مباريات لألعبها مع تشيلسي حتى يفتح سوق الانتقالات الشتوية".
وأتم: "بعد ذلك سنجلس ونحدث لاتخاذ أنسب قرار لي، الانتقال إلى فرنسا حل وارد".
جيرو (33 عاما) لم يشارك سوى في 7 مباريات هذا الموسم مع تشيلسي بواقع 282 دقيقة فقط، ولم يبدأ أساسيا سوى في 3 مباريات.
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