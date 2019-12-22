أجيري: اخترت الخمر أمس.. فهزمت إسبانيول اليوم

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 18:08

كتب : زكي السعيد

خافيير أجيري

فور أن أعلن نادي ليجانيس تعيين خافيير أجيري مدربا له قبل شهر ونصف، ابتهج الإعلام الإسباني لأنه كان على يقين من اشتعال المؤتمرات الصحفية للرجل المكسيكي.

أجيري واصل نجاحه –حتى اللحظة- مع ليجانيس، وقاده لفوز ثمين جدا على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد.

بعد المباراة، أوضح أجيري كيف حافظ على هدوئه يوم أمس ولم يُظهر سخطه أمام لاعبيه، المنهج الذي نتج عنه انتصارا مهما أمام إسبانيول.

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وصرّح أجيري في المؤتمر الصحفي: "يوم أمس أدى اللاعبون في التدريبات بشكل مريع، وعندها كان أمامي خياران".

وواصل: "الخيار الأول أن أصب جام غضبي عليهم".

وأتم: "ولكني اخترت الخيار الثاني، فذهبت إلى منزلي، وتناولت كأسا من الخمر وتناسيت ما رأيته.. وفي النهاية، أفلحت تلك الطريقة".

وساهم أجيري في حصد ليجانيس لـ 8 نقاط في 6 مباريات تحت قيادته، ليغادر الفريق المدريدي المركز الأخير ويتقدم إلى المركز 19 بفارق نقطة واحدة عن أقرب مراكز البقاء.

وكان ليجانيس قد حصد 5 نقاط في 12 مباراة لعبها هذا الدوري قبل قدوم أجيري لانتشاله في مهمة بدت مستحيلة في بدايتها، لكنها ممكنة للغاية قبل فترة أعياد الميلاد.

وسبق لـ أجيري إنقاذ سرقسطة عام 2011، وإسبانيول عام 2013، من شبح الهبوط، بعد أن تولى تدريبهما حينها في ظروف صعبة.

وكان أجيري قد فشل في مهمته الأخيرة كمدرب لمنتخب مصر، في حصد لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، بخروجه من دور الـ 16 على يد جنوب إفريقيا.

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