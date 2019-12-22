في الدرجة الثانية – البنك الأهلي يعود لصدارة الصعيد.. والمنيا يخطف فوزا قاتلا

قفز البنك الأهلي إلى صدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية المصري، بفوزه الثمين على المتصدر السابق بني سويف.

مباراة القمة شهدت انتصار البنك الأهلي الصاعد من القسم الثالث بهدف دون رد، من توقيع إسلام سولاري في الدقيقة الخامسة.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، متقدما على بني سويف صاحب الـ 20 نقطة في المركز الثاني.

كما تقدّم الألمونيوم إلى المركز الثالث بفوزه على ضيفه ديروط 2-1.

محمد عبد الحميد ميدو، ومصطفى ناصر سجلا هدفي الألومنيوم، فيما سجل إبراهيم سعيد هدف ديروط الوحيد.

وأهدر ميدو ركلة جزاء لـ الألومنيوم لم تؤثر على انتصاره، وساهمت في رفع رصيده إلى 19 نقطة. فيما تجمّد رصيد ديروط عند 5 نقاط في المركز 11 –قبل الأخير-.

فيما تقهقر شبان قنا إلى المركز الرابع بتعادله 0-0 أمام مضيفه سوهاج، ليصل شبان قنا إلى 18 نقطة، ويرتفع رصيد سوهاج إلى 12 نقطة في المركز التاسع.

وضيق بترول أسيوط الخناق على ضيفه تليفونات بني سويف، وهزمه 2-1.

سجل محمد كمال، ومصطفى شلبي للبترول، فيما سجل محمود علاء هدف التليفونات الوحيد.

ليرفع بترول أسيوط رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة واحدة عن تليفونات بني سويف صاحب المركز الخامس.

كما واصل طهطا نتائجه السلبية وخسر أمام مضيفه المنيا 2-1.

تقدم محمد سمارة للمنيا من ركلة جزاء، قبل أن يدرك محمد عبد القادر التعادل لـ طهطا في الدقيقة 80.

لكن عمرو عثمان خطف انتصارا قاتلا للمنيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ليرفع المنيا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع. ويتجمد رصيد طهطا عند 4 نقاط في المركز 12 –الأخير-، دون أي انتصار حتى اللحظة.

وتغلب الإعلاميين على ضيفه الفيوم بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل للإعلاميين إيهاب المصري من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل أحمد عماد للفيوم، فيما خطف أبو بكر محمد هدف الفوز للإعلاميين في الدقيقة 80.

ليرتفع رصيد الإعلاميين إلى 13 نقطة في المركز الثامن، ويتجمّد رصيد الفيوم عند 10 نقاط في المركز العاشر.

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