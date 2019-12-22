كشف أدهم السلحدار المدير الفني الحالي لفريق الإسماعيلي سبب استبعاد بعض من العناصر الأساسية أمام المقاولون العرب.

الإسماعيلي يواجه المقاولون العرب في الخامسة مساءً يوم الإثنين في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

قائمة الإسماعيلي شهدت غياب باهر المحمدى للإيقاف واستبعاد كل من أحمد مدبولى وأسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ووجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى ومصطفى فارس وغيرهم لأسباب متنوعة. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الإسماعيلي: "غياب مدبولي بسبب الإصابة".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "مدبولي يعاني من شد في العضلة الضامة، بينما بقية العناصر لا زالت في البرنامج التأهيلي".

وواصل "نحتاج لكل العناصر وخاصة الخبرات، لكن لا يمكن المجازفة والاعتماد على أي لاعب لم يكتمل شفائه".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 9 مباريات.

بينما المقاولون العرب في المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 9 مباريات.

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