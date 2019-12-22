مدرب طنطا: أخطاء التحكيم أثرت على ترتيبنا.. احترِموا ميزانيتنا المالية

وجه أيمن المزين المدير الفني لطنطا رسالة لحكام مباريات بطولة الدوري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ملعب الفريق ليس سببا في تراجع النتائج.

وقال المزين عبر إذاعة أون سبورت "أحترم كل حكام كرة القدم، لأنهم بشر، ووارد أن يخطئوا".

واستدرك "لكن الأخطاء في الفترة الأخيرة زادت، لم تحتسب لنا ركلة جزاء ضد سموحة وتم إلغاء هدف صحيح مليون% في مباراة الإنتاج، ثم احتساب ركلة جزاء من وحي الخيال للمقاصة، وفي مباراة الإسماعيلي تم احتساب تسلل غير صحيح منع انفرادا من منتصف الملعب".

وأشار "الآن لدينا 9 نقاط، لولا أخطاء التحكيم لتواجدنا في مركز مختلف".

وواصل "الأخطاء واردة، ولكن لا بد من الحرص حفاظا على ميزانية الأندية التي تصرف ملايين، نقطة تُبقي الفريق وأخرى تهبط به، كما أننا ناد كبير ويمثل محافظة وننافس أندية كبيرة بميزانيات ضخمة".

واستطرد في سياق آخر "أرضية ملعبنا ليست سيئة، من الممكن الشكل لا يبدو جيدا على الشاشة، لكن الأرضية جيدة، والأندية لم تشتك من أرضية ملعب طنطا".

وأتم المزين "حققنا نتائج جيدة خارج ملعبنا، بينما نؤدي بشكل متواضع على ملعب طنطا، ولكن ليس بسبب الأرضية، وسأتحدث مع فريقي على ضرورة استغلال هذه الميزة".

ويحتل طنطا المركز 12 برصيد 9 نقاط.

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