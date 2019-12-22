مدرب الاتحاد: ضيق الوقت يصعّب علينا مباراة الأهلي

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 17:24

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد السكندري - المحرق

حدد محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندري أسباب صعوبة مباراة فريقه ضد الأهلي، غدا الاثنين، في بطولة الدوري.

صرح مدرب الاتحاد عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "صعوبة مباراة الأهلي في ضيق الوقت، يفصلها يومين فقط عن مباراتنا ضد نادي مصر".

وأضاف "لا يوجد تكافؤ للفرص، لابد أن تتم مراعاة هذه الأمور عند وضع جدول المباريات في بداية المسابقة، لأن 24 ساعة استشفاء تصنع الفارق كثيرا".

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وأشار إلى أن الاتحاد تنتظره أيضا مباراة ضد الإسماعيلي في البطولة العربية يوم 28 ديسمبر ثم سيلعب مباراة في الدوري في الأول من يناير.

وواصل "فريق الاتحاد لم يكن في حالته في مباراة نادي مصر، لأن اللاعبين يمرون بحالة إجهاد شديدة، لكننا حققنا ثلاث نقاط غالية".

وشدد محمد إبراهيم "نثق في لاعبينا، ولا ننظر لترتيبنا في الدوري أو المراكز بل التركيز في كل مباراة والسعي للفوز بها".

وأتم تصريحاته "ملامح جدول الدوري تظهر بانتهاء الدور الأول، لأن هناك أندية تطور مستواها وتحسنت نتائجها مثل إنبي فاز في 3 مباريات متتالية، وكذلك الجونة، بينما تعثر بيراميدز، فالنتائج متغيرة ولا مجال للتوقعات".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات متتالية، خلفه الاتحاد السكندري 20 نقطة من 9 مباريات.

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