حبيبة مرزوق تحصد ثلاث ميداليات ببطولة كرواتيا الدولية للجمباز الإيقاعي

حصدت حبيبة مرزوق لاعبة وادي دجلة للجمباز الإيقاعي في الحصول على ثلاث ميداليات متنوعة ببطولة كرواتيا الدولية.

توجت حبيبة بالميدالية الفضية لمنافسات أداء الكرة كما حصدت برونزيتي منافسات أداة الطوق والصولجان.

وحصلت حبيبة مرزوق على المركز الرابع في منافسات الفردي العام والشريطة.

وضمنت حبيبة التأهل بعد تحقيق نتائج مميزة في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في أذربيجان.

وتعتبر حبيبة من المرشحين للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 من خلال المنافسات الدولية التي تشارك بها.

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