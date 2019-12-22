مهاجم يوفنتوس ينتقل إلى الدحيل القطري؟

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 13:15

كتب : FilGoal

ماريو ماندزوكيتش يحتفل بهدف يوفنتوس في بارما

يخضع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس للكشف الطبي الخاص بنادي الدحيل تمهيدا لانتقاله للفريق القطري.

وذكرت قنوات الكأس القطرية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الدحيل توصل لاتفاق مع يوفنتوس لضم المهاجم الكرواتي.

ماندزوكيتش (33 عاما) بحث عن الرحيل من يوفنتوس، بعدما خرج من حسابات المدرب ماوريزيو ساري في ظل اعتماد الأخير على كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وجونزالو إيجوايين.

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ولم يشارك ماندزوكيتش في أي مباراة مع فريق السيدة العجوز بالموسم الحالي..

يذكر أن الدحيل ضم المغربي مهدي بنعطية من يوفنتوس أيضا في يناير الماضي.

ويلعب ماندزوكيتش في صفوف يوفنتوس منذ 2015 وشارك مع الفريق في 162 مباراة وسجل 44 هدفا.

وتوج اللاعب بالدوري الإيطالي 4 مرات مع يوفنتوس وفاز بالدوري الألماني مرتين مع بايرن ميونيخ الذي اعتلى معه أيضا عرش القارة العجوز بالفوز بدوري أبطال أوروبا 2012-2013.

ولعب ماندزوكيتش أيضا لدينامو زغرب وفولفسبورج وأتليتكو مدريد وكان أحد نجوم كرواتيا المتوجين بفضية مونديال 2018.

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