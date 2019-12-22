كلوب: صلاح يسجل أهدافا كثيرة ومهمة ولكن ليس دائما

أسهب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإشادة بالثلاثي الهجومي الرائع الذي يملكه، محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمينو، وذلك بعد التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2019.

توج ليفربول بلقب مونديال الأندية لأول مرة في تاريخ النادي بعدما حقق فوزا ماراثونيا على حساب فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد سجله روبيرتو فيرمينو بعد اللجوء لأشواط إضافية.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أفضل شيء في الثلاثي الهجومي وكل اللاعبين الآخرين، إذا لم يكن أحدهم يسجل الأهداف، فإن الآخر يحرز الأهداف أو الآخران يسجلان".

وأضاف المدرب الألماني "على سبيل المثال، ديفوك أوريجي يسجل أهدافًا في غاية الأهمية ولا أحد يتحدث عنه. كذلك الأمر في العام الماضي لجيردان شاكيري العام الماضي".

وأوضح "صلاح يسجل عددًا لا يصدق لنا من الأهداف، وكلها مهمة جدًا، ولكن ليس دائمًا. ثم يأتي دور ماني ويحرز أهدافا لا تصدق. وفي قطر، كنا بحاجة إلى أهداف فيرمينو وها هي تثبت أهميتها".

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وواصل "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة من أجل فيرمينو بسبب هذا الهدف لأننا قبل المباراة تحدثنا كثيرًا حول مدى أهمية هذه البطولة للبرازيل، ولشعب أمريكا الجنوبية وخاصة البرازيليين. ولدينا برازيليان في صفوف الفريق وهو أحدهما. وهذا يعني الكثير له وقد ساعدنا كثيرًا".

يذكر أن البرازيلي الثالث في صفوف ليفربول، فابينيو، غاب عن البطولة بسبب الإصابة.

وعن الهدف الذي سجله فيرمينو في الدقيقة 99، أتم كلوب "كان هدفًا رائعًا وسجله بكل هدوء. يمكنك ترى أن الهدف الأخير ساعد بوضوح على تحقيق اللقب وأنا سعيد حقًا من أجله".

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ليفربول عانق الذهب لأول مرة بعدما خسر نهائي البطولة في 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.

ومحترفنا المصري محمد صلاح الذي شارك في اللقاء بشكل أساسي وغادر في الثواني الأخيرة، عانق كذلك الذهب ليضيف رقما قياسيا آخر إلى سجله كأول مصري يحرز البطولة المونديالية.

كما نال لقب أفضل لاعب في البطولة.

وحقق كلوب ثالث ألقابه مع الريدز بعدما توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.













































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