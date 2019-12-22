مستشفى الأهلي - عودة ياسر إبراهيم عقب مواجهة الاتحاد

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 12:38

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - الأهلي - بتروجت

يعود ياسر إبراهيم مجددا للتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل عقب مباراة الاتحاد السكندري.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

كما أعلن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عن انتظام ياسر إبراهيم مدافع الفريق في التدريبات الجماعية عقب انتهاء مباراة الاتحاد.

وينفذ اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

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وغاب ياسر إبراهيم عن أخر مباراتين بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي أن جميع مباريات الدوري المصري باتت صعبة وشدد على صعوبة مواجهة الاتحاد السكندري المتميز هذا الموسم.

ويستضيف الأهلي فريق الاتحاد السكندري مساء غد الاثنين ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "نحترم الاتحاد السكندري ولاعبيه وجهازه الفني، وأيضا نتائجه هذا الموسم".

وأضاف "جميع المباريات أصبحت صعبة للغاية ولم تعد هناك مباراة سهلة في عرف كرة القدم".

وتابع "نتعامل مع كل مباراة على حدة وهدفنا جمع أكبر عدد من النقاط للحفاظ على صدارة الدوري".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته "لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي وقدرتهم على مواصلة الانتصارات المحلية، واستكمال رحلة الدفاع عن لقب الدوري".

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