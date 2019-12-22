تعرف على تقييم صلاح في نهائي مونديال الأندية من الصحف الإنجليزية

توج نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019 بعدما شارك في حصد الريدز للقب على حساب فلامنجو البرازيلي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

صلاح صنع هدفا في فوز الريدز على مونتيري 2-1 بنصف النهائي، وشارك في المباراة النهائية ليصبح أول مصري وعربي ينال الجائزة.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام فلامنجو حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة.

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أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكانا جو جوميز وجوردن هندرسون بمتوسط تقييم 7.8 درجة من عشرة، تلاهما روبرتو فيرمينو بـ7.7 درجة.

الريدز انتظروا حتى الأشواط الإضافية من أجل تسجيل هدف اللقاء الوحيد، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وبوبي فيرمينو كان بطل اللحظات الأخيرة كالعادة بعدما خطف لفريقه الفوز على مونتيري في نصف النهائي، ليسجل هذه المرة في الشوط الإضافي الأول.

ليفربول عانق الذهب لأول مرة بعدما خسر نهائي البطولة في 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.

ومحترفنا صلاح الذي شارك في اللقاء بشكل أساسي وغادر في الثواني الأخيرة، عانق كذلك الذهب ليضيف رقما قياسيا آخر إلى سجله كأول مصري يحرز البطولة المونديالية.













































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