اسكواش - رجال مصر أبطال العالم للمرة الخامسة والاقتراب من رقمي باكستان وأستراليا

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 12:16

كتب : محمد سمير

منتخب مصر لرجال الاسكواش أبطال العالم

ويختلف نظام بطولة الفرق عن الفردي، إذ يختار كل منتخب 3 من لاعبيه والفريق الفائز بمباراتين يضمن انتصاره في المباراة.

ويمثل منتخب مصر كل من علي فرج وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار.

ونجح كريم عبد الجواد في الفوز بالمباراة الأولى أمام ديكلان جيمس بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة قوية استغرقت 107 دقيقة.

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وحسم علي فرج المصنف الأول عالميا النهائي بالفوز على أدريان والر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحقق منتخب مصر اللقب للمرة الثانية على التوالي والخامسة في التاريخ، ليتساوى مع المنتخب الإنجليزي بخمسة ألقاب لكل منهما.

بينما يأتي المنتخب الأسترالي في الصدارة برصيد 8 مرات يليه باكستان بـ 6 ألقاب.

وتقام البطولة كل عامين ومنذ عام 2009 لم تخسر مصر سوى نسخة 2013 بعد أن حصلت على وصافتها بالخسارة من إنجلترا.

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