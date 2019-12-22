هل يسبق يونايتد؟ تقرير: تشيلسي سيجعل سانشو أغلى لاعب في تاريخه

منافسة حامية الوطيس على اللاعب الإنجليزي الموهوب الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن ناديه بوروسيا دورتموند الألماني.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند تشيلسي

ومع اقتراب جيدون سانشو من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وفقا لما تقوله تقارير صحفية، هناك منافسة شرسة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، وكذلك ليفربول، للظفر بخدمات اللاعب البالغ عمره 19 عاما.

وبعد تقليص المحكمة الرياضية لعقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الموقعة على تشيلسي، سيتمكن الأخير من إبرام تعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولأنه بدأ الموسم دون لاعبين جدد بسبب العقوبة، سيدخل فريق بلوز السوق بكل قوة، وسانشو هدف رئيسي للنادي الذي يقوده أيقونة تشيلسي السابق فرانك لامبارد.

وتقول صحيفة صن الإنجليزية إن تشيلسي يستعد لتقديم عرض ضخم لدورتموند للحصول على سانشو، سيجعل اللاعب الأسبق لمانشستر سيتي الأغلى في تاريخه.

وكتبت أن تشيلسي سيعرض مبلغا قدره 120 مليون جنيه إسترليني لانتداب لاعب منتخب إنجلترا.

وإذا نجح تشيلسي في حسم الصفقة، سيكون سانشو أغلى لاعب في تاريخ النادي وثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد نيمار نجم باريس سان جيرمان، الذي انتقل للأخير مقابل 198 مليون جنيه إسترليني.

وشارك سانشو بالقميص الأصفر لدورتموند في 24 مباراة بالموسم الحالي وسجل 12 هدفا وأرسل 13 تمريرة حاسمة.

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