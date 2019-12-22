لا يخشى النادي الأهلي مسألة التجديد لنجوم الفريق رغم اقتراب عقود بعضهم من الانتهاء.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "لا يوجد قلق بخصوص ملف التجديد للاعبي الفريق الكبار. كلهم قامات ونجوم".

وأضاف "هذه الامور يتم حسمها في الوقت المناسب بسبب عدم توافر الوقت حاليا".

عبد الحفيظ أوضح "لدينا ضغط مباريات كانت الأولوية لها في التركيز من أجل تحقيق الفوز".

وأتم "خضنا مواجهات قوية آخرها كان أمام الإسماعيلي وينتظرنا لقاء مهم أمام الاتحاد السكندري، وهو ما يشغل تفكير الجميع".

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

طالع أيضا

الأهلي يكشف موقف عمار وجيرالدو وصلاح محسن

الأهلي: جددنا عقد ربيعة منذ أشهر

أبو تريكة يسأل.. وصلاح يجيب

فان دايك: حزنت لخسارة الكرة الذهبية

شاهد أهداف السبت الناري

مواعيد مباريات الأحد