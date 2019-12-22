على ملعب بني سويف عصر اليوم الأحد، تجري قمة مباريات مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية المصري، حين يستضيف المتصدر وضيفه في الجولة العاشرة.

بني سويف، الذي حقق 6 انتصارات وخسر مرة وحيدة، يستضيف البنك الأهلي الذي يبتعد عن القمة بفارق نقطتين فقط.

وتبث قناة نايل سبورت المباراة المرتقبة، الأمر الذي لا يراه مناسبا عيد مرازيق المدير الفني لفريق البنك الأهلي.

يقول مرازيق لـFilGoal.com:"بث مباريات الدرجة الثانية يؤثر سلبا على الأندية، خاصة التي تنتهج اللعب الجماعي. يفيد فقط الأندية المهتمة بتسويق لاعبيها. اللاعب يفقد تركيزه حين يعلم أن المباراة مذاعة، والفرق الأخرى تلعب بكل ما أوتيت من قوة لتجلب الأنظار. يوجد أندية تمنع بث مبارياتها".

وعن مواجهة بني سويف أوضح "المباراة ستحدد إلى حد كبير بطل الدور الأول، منافسنا لديه عناصر مميزة في جميع المراكز. نحن بدورنا، نلعب بشكل رائع في الملاعب الكبيرة، لكن العشب الصناعي لا يخدم متعة كرة القدم".

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على الجانب الآخر، يختلف تماما موقف بني سويف من بث المباراة تلفزيونيا، الذي يراه مفيدا للفرق من الناحية التسويقية.

ويقول محمد الواضح المشرف العام على الكرة بنادي بني سويف لـFilGoal.com:"بث المباريات ليس أمرا سلبيا على الإطلاق، بل يفيد معظم الأندية. اللاعبون أصحاب الخبرة لا يتأثرون بذلك أبدا. نحن من طلبنا بث المباريات لأنها تساعدنا في الناحية التسويقية".

وأتم "لابد أن نفوز على البنك الأهلي لنحافظ على تصدرنا".

رغم أنه صعد مطلع الموسم الحالي من دوري الدرجة الثالثة، إلا أن البنك الأهلي حقق نتائج طيبة وينافس على الصعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

على الجانب الآخر، بني سويف يتشبث بفرصة العودة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب 44 عاما.

فالفريق المنتمي للصعيد شارك 4 مرات في الدوري الممتاز، آخرها موسم 1975-1976 حين احتل المركز 23.

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