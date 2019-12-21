تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن التتويج بكأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي، وسباق الدوري الإنجليزي الذي يتصدره الريدز حاليا في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وتوج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعدما انتزع فوزا ماراثونيا من فلامنجو بهدف دون رد. ( اقرأ التفاصيل )

وقال فان دايك لمراسل FilGoal.com في قطر عقب النهائي: "2019 كانت سنة عظيمة على ليفربول، وأفضل سنة في مسيرتي الكروية بشكل شخصي".

وأوضح "اقتنصنا 3 بطولات خلال 6 شهور وحققنا أكثر مما كنا نحلم به".

وواصل "قدمنا اليوم أفضل ما لدينا ضد فريق محترم وسعيد بالموسم الذي حققته رغم أنني عانيت من البرد قبل المباراة ولكنني جهزت نفسي نفسي بشكل جيد للمشاركة واللعب في الأشواط الإضافية كان صعبا للغاية".

وانتقل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم السابق للحديث عن المنافسة على سباق اللقب هذا الموسم.

وعن ذلك، قال: "علمت بفوز مانشستر سيتي على ليستر بعدما أنهينا المباراة، ولكننا لا نفكر في فارق النقاط معهما".

وتابع "هدفنا الفوز وجمع أكبر قدر ممكن من الالقاب".

وأتم "ليفربول أفضل فريق في العالم ونتمنى الاستمرار في تحقيق النتائج خلال الفترة الصعبة المقبلة لنبدأ 2020 بدفعة قوية".

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ولا يزال ليفربول منفردا بالصدارة برصيد 49 نقطة، أما ليستر سيتي يأتي في المركز الثاني ويتوقف رصيده عند النقطة 39، ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 38.

ويلعب ليفربول يوم الخميس المقبل ضد ليستر في الجولة الـ19 من المسابقة.

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