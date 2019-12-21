رسميا – مساعد جوزيه السابق مديرا فنيا لـ الجونة

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 22:30

كتب : FilGoal

بيدرو بارني

أعلن نادي الجونة بشكل رسمي تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو بارني كمدير فني جديد للفريق.

الجونة أقال مدربه الصربي نيوبشا ميلوسيفيتش، قبل أن يتولى رضا شحاتة مسؤولية قيادة الفريق بشكل مؤقت.

رضا شحاتة أتم مهمته على أكمل وجه ونجح في الانتصار على بيراميدز ثم طلائع الجيش، قبل أن يترك مقعد الرجل الأول لـ بارني.

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ومدد نادي الجونة عقد رضا شحاتة وعدل عقده كمدرب عام للفريق حتى الموسم المقبل.

ويبدأ بيدرو بارني مهمته الرسمية مع الجونة بداية من الأول من يناير من العام الجديد.

البرتغالي صاحب الـ 53 عاما عمل مساعدا لمانويل جوزيه المدرب البرتغالي المخضرم في تدريب الأهلي في الفترة من 2010 وحتى 2012.

تجربة الجونة ستكون التجربة الرابعة للمدرب البرتغالي الذي سبق له قيادة لإسبينيو وبوافيستا في فترات قصيرة في 2005 و2008، إلى جانب الإسماعيلي في 2018.

مع الإسماعيلي، قاد بارني الدراويش في 15 مباراة ونجح في تحقيق 8 انتصارات وتعادل 5 مرات وخسر مرتين فقط.

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