رسميا – مساعد جوزيه السابق مديرا فنيا لـ الجونة

أعلن نادي الجونة بشكل رسمي تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو بارني كمدير فني جديد للفريق.

الجونة أقال مدربه الصربي نيوبشا ميلوسيفيتش، قبل أن يتولى رضا شحاتة مسؤولية قيادة الفريق بشكل مؤقت.

رضا شحاتة أتم مهمته على أكمل وجه ونجح في الانتصار على بيراميدز ثم طلائع الجيش، قبل أن يترك مقعد الرجل الأول لـ بارني.

ومدد نادي الجونة عقد رضا شحاتة وعدل عقده كمدرب عام للفريق حتى الموسم المقبل.

ويبدأ بيدرو بارني مهمته الرسمية مع الجونة بداية من الأول من يناير من العام الجديد.

نرحب بالبرتغالي بيدرو بارني المدير الفني الجديد للفريق.. ونعلن تمديد وتعديل تعاقد رضا شحاتة المدرب العام حتى الموسم المقبل ٢٠٢٠/٢٠٢١✍🏼 pic.twitter.com/YGijK3sEH2 — El Gouna FC (@GounaFC) December 21, 2019

البرتغالي صاحب الـ 53 عاما عمل مساعدا لمانويل جوزيه المدرب البرتغالي المخضرم في تدريب الأهلي في الفترة من 2010 وحتى 2012.

تجربة الجونة ستكون التجربة الرابعة للمدرب البرتغالي الذي سبق له قيادة لإسبينيو وبوافيستا في فترات قصيرة في 2005 و2008، إلى جانب الإسماعيلي في 2018.

مع الإسماعيلي، قاد بارني الدراويش في 15 مباراة ونجح في تحقيق 8 انتصارات وتعادل 5 مرات وخسر مرتين فقط.

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